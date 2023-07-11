Бренд Etnodim разом з Музеєм Гончара запустили спільну колекцію вишиваного одягу

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Валерія Гуржий
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Український бренд Etnodim разом з Національним центром народної культури “Музей Івана Гончара” запустили спільну колекцію вишиванок та вишитих суконь, створених на основі фрагментів вишивок 18-20 століття, що зберігаються в Музеї Гончара та не підлягають відновленню.

Всього до колекції увійшли 10 жіночих вишиванок, 1 жилет, 5 суконь і 9 чоловічих сорочок.

Орнаменти та вишивку дизайнери обирали на основі тих, які були розроблені у таких регіонах, як: Київський, Чернігівський, Полтавський, Харківський, Житомирській, Рівненській, Одеський, Івано-Франківський, Тернопільський, Закарпатський, Львівський, Вінницький та Волинський.

У фондовій збірці Музею Івана Гончара, окрім колекцій одягу та інтер’єрної тканини, зберігається також чимала колекція фрагментів вишивки.

Значну частину цієї колекції складають фрагменти зібрані Іваном Гончаром. За роки діяльності музею, колекція поповнилась експедиційними знахідками та дарунками прихильників музею.

Раніше ми писали, що український бренд Vika Adamskaya випустив нову колекцію одягу Independent Ukrainian Cuisine, присвячену українській кухні.

Опубліковано: 11 липня 2023
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