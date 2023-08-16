Мешканці Рейтарської виступили проти нового муралу на будинку: чому

На вулиці Рейтарській, 2 на стіні житлового будинку хочуть створити мурал, присвячений Бахмуту. Однак деякі мешканці виступили проти цього.

Як повідомляє The Village Україна, мешканці зупинили роботи зі створення муралу. Вони приклеїли роздруківку на стіну із написом “Мешканці проти” і подали колективну заяву про незгоду до КМДА, яку мають розглянути впродовж двох тижнів.

Юристи радять також викликати поліцію, якщо роботи продовжать впродовж цього часу.



Чому мешканці проти

Мешканці будинку на Рейтарській обурені тим, що мурал почали створювати без їхнього відома та погодження ескізу й часу робіт.

Вони вважають, що ескіз муралу «порушує морально-етичні норми і є спекулятивною спробою піару на темі трагедії Бахмута». На їхню думку, орагнізатори замість вшанування памʼяті й підтримки постраждалих від війни намагаються отримати фінансову або репутаційну вигоду.



Що кажуть ініціатори створення стінопису

Автори муралу стверджують, що мають дозвіл на проведення робіт від міської влади й підписи мешканців будинку, хоча самі мешканці кажуть, що згоду на це вони не давали.

Створення стінопису ініціювала українська музикантка й блогерка Даша Суворова, яка раніше ініціювала створення муралу з Артемсіллю в Ірпені . Наразі вона відмовилась спілкуватись із журналістами.

Фото: Хмарочос



