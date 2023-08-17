Алекс Купер відкриває AVI на Житньому ринку

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Марія Банько
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Ресторатор Алекс Купер відкриває на Житньому ринку заклад мережі близькосхідних бістро AVI з "швармою", лафа боулами та мезе.

З нагоди відкриття з 18 до 22 серпня будь-яке замовлення на шварму подвоюють.

В меню понад 10 видів шаурми (тут страву називають саме "шварма"), бургери та закуски. Наприклад, можна замовити літню шварму з куркою, свіжим та маринованим огірком, молодою капустою, айсбергом та соусом з айрану або "Тель-Авівський кебаб сабіх" з яловичим кебабом, баклажаном фрі, томатами, тахіною та соусом храйме. Також є великий вибір боулів та тарілок з хумусом.

Ціни: фалафель - 89 гривень, "Тель-Авівський кебаб сабіх" - 199 гривень, "міні-смеш" з двома смеш-котлетами, цибулевим мармеладом, огірками в кисло-солодкому соусі - 149 гривень
Адреса: Верхній Вал, 16
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Фото: Савелій Барашков, avi.ukraine

Опубліковано: 17 серпня 2023
Житній ринок
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