«Укрзалізниця» оновила плацкартні вагони потяга «Київ — Чернівці»: фото

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Ірина Маймур
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«Укрзалізниця» оновила рухомий склад потяга № 7/8 «Київ — Чернівці» й додала модернізовані плацкартні вагони.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Вагони матимуть сучасну систему кондиціонування повітря, вакуумні туалети й індивідуально кероване освітлення.

Як зазначає пресслужба УЗ, у розпал літнього сезону чернівецький напрямок стає більш збалансованим із погляду цінової пропозиції, адже поєднує фірмові вагони для більш вибагливого пасажира та дешевші вагони для соціальних перевезень, зокрема організованих груп дітей на планове оздоровлення.

Раніше ми писали, що «Укрзалізниця» продовжила курсування «гірських шатлів» до кінця літа.

Фото: «Укрзалізниця»

Опубліковано: 21 серпня 2023
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