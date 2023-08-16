«Укрзалізниця» продовжила курсування «гірських шатлів» до кінця літа

«Укрзалізниця» продовжила курсування «гірських шатлів» зі Львова до Рахова до кінця літа.

Про це повідомили в компанії.

Поїзд № 815/816 Львів — Рахів відправлятиметься зі Львова з 21 до 30 серпня о 15:22 і прибуватиме до Рахова о 21:15. Зворотно він вирушатиме з 22 до 31 серпня о 04:18 і прибуватиме до Львова о 10:10.

На «гірські шатли» зручно пересідати з поїздів № 743 та № 191 Київ — Львів, № 79 Дніпро — Львів, № 21 Харків — Львів, № 111/63 — 64/112 Ізюм, Харків — Львів та інших. У зворотному напрямку можна пересісти на рейси № 86 Львів — Запоріжжя та № 706 Перемишль — Київ.

Між Львовом і Раховом «гірські шатли» зупиняються в Яремче, Татарові-Буковелі та Ворохті.

Квитки на рейси будуть доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Фото: «Укрзалізниця»