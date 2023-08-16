«Укрзалізниця» продовжила курсування «гірських шатлів» до кінця літа

354
Ірина Маймур
share share

«Укрзалізниця» продовжила курсування «гірських шатлів» зі Львова до Рахова до кінця літа.

Про це повідомили в компанії.

Поїзд № 815/816 Львів — Рахів відправлятиметься зі Львова з 21 до 30 серпня о 15:22 і прибуватиме до Рахова о 21:15. Зворотно він вирушатиме з 22 до 31 серпня о 04:18 і прибуватиме до Львова о 10:10.

На «гірські шатли» зручно пересідати з поїздів № 743 та № 191 Київ — Львів, № 79 Дніпро — Львів, № 21 Харків — Львів, № 111/63 — 64/112 Ізюм, Харків — Львів та інших. У зворотному напрямку можна пересісти на рейси № 86 Львів — Запоріжжя та № 706 Перемишль — Київ.

Між Львовом і Раховом «гірські шатли» зупиняються в Яремче, Татарові-Буковелі та Ворохті.

Квитки на рейси будуть доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Фото: «Укрзалізниця»

Опубліковано: 16 серпня 2023
share share
На Воздвиженці відкрили коктейль-бар Pachey із терасою і тематичними коктейлями На Воздвиженці відкрили коктейль-бар Pachey із терасою і тематичними коктейлями У "Київ Цифровий" запустили опитування щодо проблем з громадським транспортом У "Київ Цифровий" запустили опитування щодо проблем з громадським транспортом З'явилися перші кадри нового мультфільму Хаяо Міядзакі З'явилися перші кадри нового мультфільму Хаяо Міядзакі «Київавтодор» замовив ремонт дороги на Кільцевій за 970 мільйонів гривень. На деякі матеріали ціни завищені вдвічі «Київавтодор» замовив ремонт дороги на Кільцевій за 970 мільйонів гривень. На деякі матеріали ціни завищені вдвічі На Позняках відкрили бар-кавʼярню «Основа» із кавою та коктейлями На Позняках відкрили бар-кавʼярню «Основа» із кавою та коктейлями Мешканці Рейтарської виступили проти нового муралу на будинку: чому Мешканці Рейтарської виступили проти нового муралу на будинку: чому Біля озера Тельбін з’явився мінісад декоративних соняшників: фото Біля озера Тельбін з’явився мінісад декоративних соняшників: фото На Полтавщині знайшли скіфське золото, якому 2600 років На Полтавщині знайшли скіфське золото, якому 2600 років
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.