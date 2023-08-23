У Львові невідомі пошкодили і намагалися підпалити скульптуру «Впевнена»

1110
Марія Іващук
share share

У Стрийському парку, що у Львові, невідомі облили мастилом скульптуру Василя Корчового «Впевнена» і намагалися підпалити її.

Їм завадив охоронець, який викликав поліцію, повідомляє куратор щорічного «Львівського тижня скульптури» Павло Гудімов.

У дописі Гудімов припускає, що акт вандалізму скоїли на замовлення.

"У такий спосіб цей акт вандалізму покликаний очорнити мешканців міста та продемонструвати неприйняття сучасного мистецтва в публічному просторі. Але я, як куратор Тижня, схиляюсь до того, що цей акт вандалізму відбувся на замовлення. Поки триває слідство і встановлення осіб, які скоїли цей акт – я не володію інформацією про корінь зла", – написав Гудімов.

Також він зазначив, що “Львів і Україна ніколи не будуть середньовічною провінцією, не зважаючи на такі старання”.

Організатори Тижня скульптури звернулись до поліції.

Скульптура “Впевнена” є частиною щорічного Тижня скульптури. Усі роботи можна буде побачити до листопада 2024 року.

Скульптура жінки викликала неоднозначну реакцію суспільства у соцмережах через її пишні форми та оголеність.

Опубліковано: 23 серпня 2023
Львів
share share
У Києві наземні пішохідні переходи популярніші за підземні — дослідження У Києві наземні пішохідні переходи популярніші за підземні — дослідження Дно колишнього Каховського водосховища засіяли конюшиною та люцерною Дно колишнього Каховського водосховища засіяли конюшиною та люцерною Від Мінкульту вимагають внести до реєстру пам’яток Контрактовий будинок і два корпуси Могилянки Від Мінкульту вимагають внести до реєстру пам’яток Контрактовий будинок і два корпуси Могилянки Біля Золотих Воріт відкрили нове кафе "Різні" Біля Золотих Воріт відкрили нове кафе "Різні" На території КПІ відкрили сквер Авіації та скульптуру авіаторам На території КПІ відкрили сквер Авіації та скульптуру авіаторам Студенти з Вінниччини створили лего-цеглу, яку не треба випалювати в печах Студенти з Вінниччини створили лего-цеглу, яку не треба випалювати в печах У Києві замінили таблички на двох перейменованих станціях метро У Києві замінили таблички на двох перейменованих станціях метро В Одесі відреставрували двері кінця ХІХ століття на вулиці Дегтярній В Одесі відреставрували двері кінця ХІХ століття на вулиці Дегтярній
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.