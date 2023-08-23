У Львові невідомі пошкодили і намагалися підпалити скульптуру «Впевнена»

У Стрийському парку, що у Львові, невідомі облили мастилом скульптуру Василя Корчового «Впевнена» і намагалися підпалити її.

Їм завадив охоронець, який викликав поліцію, повідомляє куратор щорічного «Львівського тижня скульптури» Павло Гудімов.

У дописі Гудімов припускає, що акт вандалізму скоїли на замовлення.

"У такий спосіб цей акт вандалізму покликаний очорнити мешканців міста та продемонструвати неприйняття сучасного мистецтва в публічному просторі. Але я, як куратор Тижня, схиляюсь до того, що цей акт вандалізму відбувся на замовлення. Поки триває слідство і встановлення осіб, які скоїли цей акт – я не володію інформацією про корінь зла", – написав Гудімов.

Також він зазначив, що “Львів і Україна ніколи не будуть середньовічною провінцією, не зважаючи на такі старання”.

Організатори Тижня скульптури звернулись до поліції.

Скульптура “Впевнена” є частиною щорічного Тижня скульптури. Усі роботи можна буде побачити до листопада 2024 року.

Скульптура жінки викликала неоднозначну реакцію суспільства у соцмережах через її пишні форми та оголеність.