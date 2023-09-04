10 українських брендів, які шиють одяг для йоги та спорту

Додати спорт до повсякденного життя допоможе гарний та функціональний одяг. Пропонуємо познайомитись із 10 українськими брендами, які шиють комбінезони, легінси і топи для занять йогою і спортом.

Марку спортивного одягу Notica створили вже після початку великої війни . Команда виготовляє одяг з натуральних тканин та переробленого нейлону econyl.

Як пояснюють в Notica, головна мета була створити одяг, у якому вранці можна піти на йогу, а потім одразу на бранч з подругою, не змінюючи або доповнюючи свій спортивний образ.

В асортименті бренду: легінси, спортивні топи, бавовняна білизна.

Ціни: легінси – 1652 грн, базовий топ – 1092 грн

Де придбати: сайт

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Мінімалістичний стиль, природні відтінки і принципи сталого розвитку - головні відмінні риси марки. У лінійці Norba можна знайти: легінси та велосипедки з тканини, що швидко сохне, еластичні топи з довгими рукавами, бра, що забезпечують фіксацію з низьким, середнім чи високим рівнем підтримки та комбінезони, що розроблені спеціально для йоги і пілатесу.

Ціни: легінси Essential – 2450 грн, бралет Сієна – 1425 грн

Де придбати: сайт

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Це український бренд, який створює спортивний одяг та купальники зі старих рибацьких сіток і пластикового сміття, виловлених з морів та океанів.

Наразі у асортименті спортивного одягу є легінси, велосипедки і топи.

Ціни: легінси – 960-1200 грн, топи – 800-860 грн

Де придбати: сайт

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Topdog – одеський бренд жіночого одягу для спорту. Виробництво пережило окупацію, проте зуміло вивезти техніку і відновити пошиття фірмових спортивних комбінезонів, обмежені партії яких розкуповують за лічені години.

Ціни: комбінезон “Спейс” у чорному кольорі – 6199 грн

Де придбати: сайт

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Zen Wear – український одяг для йоги, фітнесу, пілатесу, танців, бігу та інших тренувань, який шиють із натуральних тканин.

Бренд був заснований у місті Дніпро в 2014 році викладачкою йоги Анною Кузнецовою.

“Cпортивний одяг із бавовни в наш час стає рідкістю. Наша продукція функціональна та зносостійка. Звідки ми це знаємо? Перш ніж вийти в пошиття, кожна річ проходить експериментальну стадію, в результаті якої доводиться до досконалості”, – кажуть у команді бренду.

Ціни: комплект для йоги з топу «Гавана» та лосин з високою талією «Гатино» –1372 грн, комбінезон “Тель-Авів” – 1280 грн

Де придбати: сайт

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Український виробник спортивного одягу Rikki Hype пропонує функціональні комплекти для різних видів тренувань. Речі створюють у спокійний кольорах у нюдових, сірих, чорних, білих відтінках. Їх можна міксувати між собою і носити не лише на тренування, але й поєднувати із повсякденним гардеробом.

Одяг створюють на текстильному виробництві в Україні.

Ціни: комплект лосини і топ – 1930 грн, комплект топ і велосипедки – 1340 грн

Де придбати: сайт

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Одеська марка спортивного одягу пропонує комбінезони з бавовни та біфлексу різної довжини. Комбінезони мають можливість вставки відповідних чашок для кращої підтримки грудей (входять до комплекту).

Також Mindbody шиє комплекти із топів та лосин, що підійдуть для гімнастики, йоги, пілатесу, стретчингу, прогулянок та інших практик.

Ціни: комбінезон Triangle – 2590 грн

Де придбати: Telegram , Instagram

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Комбінезони для йоги виробник O'Marsel шиє зі стрейч бавовни. Тут можна знайти моделі із сіточкою, з довгими рукавами або зі стильним переплетенням на спині.

Загалом бренд спеціалізується на пошитті дитячого одягу для танців та гімнастики. Комбінезони для йоги також мають витончений дизайн, наче створені для виступів, і в них неодмінно хочеться тримати спину рівно.

Ціни: комбінезон Emma для йоги та спорту – 890 грн

Де придбати: сайт , магазин у Києві – вул. А. Малишка 4-Б, ТЦ "Торговельний Світ", 0-й поверх

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oWow тестує свої моделі на тренерах, для розуміння, що треба покращити, прибрати або додати у нових виробах. Використовують тканину, що пропускає повітря і еластичні нитки, які не підведуть під час розтяжки. Серед виробів: топи на одне плече, легінси з високою талією і сітчаті лонгсліви “Артеміда” для створення сміливих образів.

Ціни: лосини Ten з високою посадкою і щільним поясом з компрессією – 950 грн–1100 грн, топ на одне плече Aria – 850 грн

Де придбати: сайт і в магазинах партнерів у різних містах

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Українська марка одягу, що шиє купальники та одяг для активного способу життя. У лінійці Antmy представлені комбінезони з вирізами, топи, лонгсліви та легінси з високою посадкою.