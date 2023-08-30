Київ зазнав найпотужнішої повітряної атаки з весни: загинули двоє людей, у двох районах міста – падіння уламків

В ніч на 30 серпня ворог здійснив масовану, комбіновану атаку на Київ з використанням безпілотників та ракет, повідомляє КМВА.

В столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах. В Шевченківському районі, на території підприємства через падіння уламків загинули два охоронці підприємства, ще троє людей отримали поранення різного ступеня важкості. Потерпілим надана медична допомога, двох поранених госпіталізовано.

Також, внаслідок падіння решток ракет виникли руйнування і пожежі в Шевченківському та Дарницькому районах. В декількох п‘ятиповерхівках Шевченківського району повилітали вікна.

Уламки у Дарницькому районі Києва влучили в будівлю «Ашана».

ДСНС повідомляє , що внаслідок масованої атаки у ніч на 30 серпня в Фастівському та Бучанському районах Київщини виникли пожежі та руйнування житлових будинків, загорання трав'яного настилу. Всі пожежі ліквідовано.





Загалом сили ППО знищили всі 28 крилатих ракет та 15 із 16-ти ударних БпЛА.

Фото: ДСНС, МВС