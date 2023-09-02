На Андріївському узвозі зупинили розбір історичного будинку Тарнавського

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Валерія Гуржий
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На Андріївському узвозі, 26 зупинили розбирати історичний будинок Всеволода Тарнавського.

Про це повідомив заступник директорки Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Дмитро Перов.

"Профільним Департаментом КМДА надано припис № 644/п від 01.09.2023 р. Щодо зупинки незаконних робіт на Андріївському узвозі, 26", - написав він.

Раніше ми писали, що на Андріївському узвозі вже вдруге почали розбирати історичний будинок Всеволода Тарнавського. Споруда 1897-1899 років має статус пам’ятки архітектури.

Фото: Дмитро Перов

Опубліковано: 02 вересня 2023
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