На Андріївському узвозі зупинили розбір історичного будинку Тарнавського

На Андріївському узвозі, 26 зупинили розбирати історичний будинок Всеволода Тарнавського.

Про це повідомив заступник директорки Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Дмитро Перов.

"Профільним Департаментом КМДА надано припис № 644/п від 01.09.2023 р. Щодо зупинки незаконних робіт на Андріївському узвозі, 26", - написав він.

Раніше ми писали, що на Андріївському узвозі вже вдруге почали розбирати історичний будинок Всеволода Тарнавського. Споруда 1897-1899 років має статус пам’ятки архітектури.

Фото: Дмитро Перов