ЮНЕСКО внесло 20 об’єктів культурної спадщини України до списку цінностей під посиленим захистом

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Валерія Гуржий
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ЮНЕСКО внесло 20 об’єктів культурної спадщини України до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом.

Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Мова йде про наступні об'єкти:

  • Собор Святої Софії та пов’язані з ним монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра;
  • Львів - Ансамбль історичного центру;
  • Дерев’яні церкви карпатського регіону. Ясінянська церква Вознесіння Господнього;
  • Дерев’яні церкви карпатського регіону. Жовківська церква Пресвятої Трійці;
  • Дерев’яні церкви карпатського регіону. Матківська церква Введення в храм Пресвятої Богородиці;
  • Дерев’яні церкви карпатського регіону. Нижньовербізька церква Різдва Пресвятої Богородиці;
  • Дерев’яні церкви карпатського регіону. Потелицька церква Зіслання Святого Духа;
  • Дерев’яні церкви карпатського регіону. Рогатин – церква Зіслання Святого Духа;
  • Резиденція Буковинських і Далматинських митрополитів;
  • Геодезична дуга Струве – Катеринівка;
  • Геодезична дуга Струве – Баранівка;
  • Геодезична дуга Струве – Фельштин;
  • Геодезична дуга Струве – Старо-Некрасівка;
  • Астрономічна обсерваторія Київського національного університету;
  • Культурний ландшафт каньйону в Кам’янці-Подільському;
  • Дендрологічний парк “Софіївка”;
  • Держпром (будівля Державної промисловості);
  • Науково-дослідний інститут (НДІ) Астрономічна обсерваторія Одеського національного університету;
  • Науково-дослідний інститут (НДІ) Миколаївська астрономічна обсерваторія;
  • Могила Тараса Шевченка та Державний історико-природничий музей-заповідник.

Фото: I go to world

Опубліковано: 08 вересня 2023
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