ЮНЕСКО внесло 20 об’єктів культурної спадщини України до списку цінностей під посиленим захистом

ЮНЕСКО внесло 20 об’єктів культурної спадщини України до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом.
Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики.
Мова йде про наступні об'єкти:
- Собор Святої Софії та пов’язані з ним монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра;
- Львів - Ансамбль історичного центру;
- Дерев’яні церкви карпатського регіону. Ясінянська церква Вознесіння Господнього;
- Дерев’яні церкви карпатського регіону. Жовківська церква Пресвятої Трійці;
- Дерев’яні церкви карпатського регіону. Матківська церква Введення в храм Пресвятої Богородиці;
- Дерев’яні церкви карпатського регіону. Нижньовербізька церква Різдва Пресвятої Богородиці;
- Дерев’яні церкви карпатського регіону. Потелицька церква Зіслання Святого Духа;
- Дерев’яні церкви карпатського регіону. Рогатин – церква Зіслання Святого Духа;
- Резиденція Буковинських і Далматинських митрополитів;
- Геодезична дуга Струве – Катеринівка;
- Геодезична дуга Струве – Баранівка;
- Геодезична дуга Струве – Фельштин;
- Геодезична дуга Струве – Старо-Некрасівка;
- Астрономічна обсерваторія Київського національного університету;
- Культурний ландшафт каньйону в Кам’янці-Подільському;
- Дендрологічний парк “Софіївка”;
- Держпром (будівля Державної промисловості);
- Науково-дослідний інститут (НДІ) Астрономічна обсерваторія Одеського національного університету;
- Науково-дослідний інститут (НДІ) Миколаївська астрономічна обсерваторія;
- Могила Тараса Шевченка та Державний історико-природничий музей-заповідник.
Фото: I go to world