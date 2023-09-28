У меню каштановий суп та піца з червоною ікрою: у Бучі відкрився ресторан "Gallerist"

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Валерія Гуржий
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Ресторан "Gallerist" відкрився у Бучі на вулиці Інститутській.

У закладі можна скуштувати різноманітні холодні та гарячі закуски, основні страви, супи, салати, десерти, піци та бургери.

Також у ресторані є тераса та бенкетний зал, а ще обіцяють живу музику та виступи артистів.

Ціни: карпачо з яловичини - 450 грн, палітра сирних делікатесів - 620 грн, баклажан фрі в азіатському стилі - 230 грн, цезар з куркою - 255 грн, каштановий суп - 210 грн, котлета по-київськи з картопляним мусом - 230 грн, паста болон'єзе - 230 грн, піца з лососем та червоною ікрою - 480 грн, бургер з телятиною - 460 грн, крем-брюле - 180 грн, картопля фрі - 95 грн, чайник чаю - 200 грн, сидр - 170 грн, лимонади - 180 грн, лате - 80 грн, алкогольні коктейлі - від 280 грн.

Графік роботи: 11:00-22:00

Де: Буча, вул. Інститутська, 43

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Фото: The Village Україна

Опубліковано: 28 вересня 2023
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