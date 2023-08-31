30 закладів, що відкрилися в Києві в серпні

Доставка піци з салом та з дерунами, кава від переселенця з Волновахи, триповерхові бранчі біля “Арсенальної”, більярдний бар на Подолі та їдальня від команди Слави Балбека на Львівській площі.

Розповідаємо про нові місця, які з'явилися в Києві в серпні.

Нова кав’ярня біля метро «Печерська». Пропонують класичні кавові напої, фільтр-каву та лимонади. До них можна замовити паштейші, профітролі та тістечка. Є літній майданчик.

Ціни: еспресо — 43 грн, допіо — 53 грн, капучино — 58 грн, фільтр-кава — 53 грн, еспресо-тонік — 68 грн, лимонад — 69/99 грн, паштейш — 75 грн.

Адреса: бул. Лесі Українки, 20/22

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Заклад мережі близькосхідних бістро Avi ресторатора Алекса Купера. В меню - лафа боули (боули з пітою), мезе, бургери та хумус, а також понад 10 видів "шварми" (саме так тут називають шаурму).

Наприклад, можна замовити літню шварму з куркою, свіжим та маринованим огірком, молодою капустою, айсбергом та двома соусами або "Тель-Авівський кебаб сабіх" з яловичим кебабом, баклажанами фрі, томатами, маринованими огірками, айсбергом, тахіною та соусом храйме.

Ціни: лабне з сиру фета та вершків - 69 грн, фалафель - 89 грн, "Тель-Авівський кебаб сабіх" - 199 грн, шніцель-шварма - 189 грн, шварма єрусалимська з сирним фалафелем - 199 грн, бургер класичний - 209 грн, шакшука - 219 грн.

Адреса: вул. Верхній Вал, 16

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Заклад біля Маріїнського парку відкрила молода пара Аліна та Дмитро. Головна цікавинка кафе - великі триповерхові сніданки-бранчі за єдиною ціною. Їх готують упродовж усього дня на вихідних та з 09:00 до 13:00 у будні.

Крім того, у меню є ланчі, салати, закуски і бургери. До напоїв пропонують авторські коктейлі, діє постійна акція «1+1=3» на Aperol Spritz.

Ціни: печериці фрі - 99 грн, бранч на вибір (англійський, норвезький, мюнхенський чи італійський) - 189 грн, рожева паста — 219 грн, круасан-салат з овочами гриль — 159 грн, бургер вишня-дорблю — 255 грн, баскський чізкейк з шоколадом - 105 грн, капучино — 45 грн, коктейль Mango Sour — 189 грн.

Адреса: вул. Інститутська, 27/6

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Новий іспанський бар, що відкрився біля метро “Лівобережна”. В меню - холодні чи гарячі тапас, брускети, тортильї, смажені ковбаски в соусі з червоного вина, падронські перці, фаршировані чорізо та сиром, а також шпинат з чедером та вершковим соусом.

До закусок можна замовити келих вина, пиво або коктейль. Літр сангрії на компанію коштує 495 гривень.

Ціни: брускета з анчоусами та в'яленими томатами - 75 грн, перці Padron, фаршировані чорізо та сиром - 235 грн, Tapas con jamon (сет з хамоном, грісіні, брі, грушею та сальсою) - 235 грн, картопля Patatas bravas - 95 грн, чурос з шоколадним соусом - 180 грн, келих сангрії - 135 гривень, коктейль Huego з сиропом бузини - 185 грн.

Адреса: Євгена Сверстюка, 6А

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Третій в Києві заклад з грецькою кухнею Greek House відкрився в ТРЦ Lavina Mall. В меню - грецький гірос з куркою, шаурма, піти та сендвічі з різними видами м'яса. Є страви для вегетаріанців.

Ціни: шаурма класична - 119 грн, шаурма вегетаріанська - 129 грн, піта з куркою - 109 грн, велика картопля фрі - 50 грн, Грек-сендвіч чікен - 55 грн, айран - 30 грн, морозиво з топінгом - 59 грн.

Адреса: вул. Берковецька, 6Д

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Кафе-бар в ЖК "Севен", що відкрили два друга Сергій та Віталій. Вони вже довгий час працюють в сфері гостинності, зараз зустрічають і обслуговують гостей самостійно.

Сніданки подають цілий день, можна замовити шакшуку, англійський сніданок, сирники, яєчню з ковбасками, гранолу з йогуртом і фруктами чи тости з авокадо і яйцями пашот.

В меню є реберця, коктейлі та страви для дітей. Бар на мінус першому поверсі можна орендувати за 5 тис гривень і святкувати зі своєю їжею та напоями, або ж під депозит.

Ціни: англійський сніданок – 190 грн, тости з авокадо і яйцями пашот — 180 грн, борщ червоний з салом — 180 грн, ребра в медовому соусі — 230 грн, азійська локшина - 140 грн, лимонад алое-ананас – 70 грн, коктейль Salted Caramel Gimlet – 170 грн.

Адреса: Дніпровська набережна, 20Б

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Четвертий заклад мережі Doggeriz у Києві розпочав роботу в ЖК RiverStone.

Пропонують великий асортимент хот-догів, сендвічів та бургерів. Також є вегетаріанські страви і "антибургери", тобто бургери без булочки.

З напоїв можна замовляти каву, фруктові фреші або алкогольний коктейль. Є дитяче меню.

Ціни: бургер з котлетою з мармурової яловичини Double Trouble – 289 грн, чізбургер з рослинною котлетою – 329 грн, хот-дог із соусом дор блю – 219 грн, грецький салат - 180 грн, картопля фрі – 80 грн, сирники - 160 грн, капучино – 60 грн, коктейль Aperol Spritz – 270 грн.

Адреса: Дніпровська набережна, 14

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Друзі. Пиво. Піца. Гриль

Заклад з піцою, бургерами, хачапурі та шаурмою, що відкрився в ЖК “Лебединий” на Харківському масиві. Також в меню основні страви, закуски та салати, шашлик, десерти. З напоїв пропонують фірмове пиво, класичні коктейлі, міцний алкоголь, вино.

З понеділка по п'ятницю з 11 до 16 готують комплексні обіди. Є дитяча кімната.

Ціни: шаурма “Друзі” з куркою - 135 грн, шашлик зі свинячого ошийка - 185 грн, бургер “Курка-сусідка” - 125 грн, овочі гриль - 75 грн, грецький салат - 145 грн, бульйон курячий з локшиною - 65 грн, піца “Чотири сира” - 245 грн, хачапурі Мегрельський - 155 грн, пиво “Друзі” - 95 грн.

Адреса: вул. Олександра Кошиця, 1/38

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Нова кав’ярня-бар в центрі столиці, що відкрилася в приміщенні закладу Brewtiful.

В HillBar пропонують каву, десерти та коктейльну карту за категоріями «Коктейль аперитив», «Коктейль день», «Коктейль вечір», «Коктейль авторський». Також є опція самостійного вибору базового міцного напою для коктейлю, з оригінальних напоїв готують лимонади з китайських водоростей та алкогольну матчу.

HillBar позиціонує себе як pets-friendly. Тут є коворкінг та проводять благодійні івенти.

Ціни: еспресо — 65 грн, капучино — 75 грн, Блек Оранж - 120 грн, віскі — від 90 грн, вино - від 140 грн, коктейлі — від 200 грн, вафельний торт — 100 грн, брауні з вишнею — 100 грн, тістечко обліпиха - 125 грн.

Адреса: вулиця Лютеранська, 6

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Hygge bar

Світлий просторий заклад з кеговим просеко та авторскими коктейлями в ЖК «Паркові Озера» на лівому березі Києва.

На сніданок можна замовити сирники з вершковим крем брюле, яйця бенедикт з гречаним хлібом і прошуто котто чи лососем, яєчню чи авокадо-тост. Є можливість відсвяткувати дні народження та свята.

Ціни: глазунья з соусом аррабіата, кінзою та печеним перцем — 165 грн, лосось гравлакс - 239 грн, салат з трюфельним ростбіфом та грушею — 265 грн, бургер з беконом і халапеньо — 265 грн, тарт татен з яблуками — 125 грн, ігристе з крану - 75 грн, еспресо - 40 грн.

Адреса: вул. Воскресенська, 18

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У ЖК «Варшавський Плюс» на Виноградарі запрацювало кафе «За Шафою» із сучасною українською кухнею

В основі меню закладу — сезонні локальні продукти, вирощені на невеликих українських фермах.

Ціни: сирники з ягодами — 180 грн, сирний омлет — 185 грн, гречка з копченим беконом, молодим горошком та яйцем — 165 грн, авокадо тост — 265 грн, борщ — 260 грн.

Адреса: проспект Правди, 51 (ЖК «Варшавський Плюс»)

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Café I.V.A. від трьох друзів пропонує широке меню — тут є кавові напої, чаї, лимонади, десерти та сендвічі. Заклад має затишну літню терасу. Позиціонує себе як pet friendly.

Ціни: еспресо — 28 грн, раф кава — 60/85 грн, лате — 45/65 грн, айс лате — 55 грн, еспресо тонік — 60 грн

Адреса: проспект Петра Григоренка, 36А

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Ресторан грузинської кухні неподалік від станції метро «Арсенальна», що пропонує традиційне меню: хачапурі, хінкалі, національні грузинські закуски. Також є гарячі страви з м'яса і риби, домашнє вино та лимонад власного виробництва.

Заклад розташований у дворику та має літню терасу.

Ціни: хачапурі по-аджарськи – 215 грн, харчо – 125 грн, долма – 220 грн, баклажани з горіхами – 170 грн, люля-кебаб – 270 грн, хінкалі з телятиною – 37 грн, домашнє вино – 75 грн (100 мл), лимонад «Іверія» – 30 грн (250 мл).

Адреса: вул. Інститутська, 25

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Каштан Wine

Винний бар та магазин від власників закладів «Каштан» та «Липа». В асортименті багато цікавих натуральних та біодинамічних вин.

Можна купити пляшку або на місці випити келих з закускою.

Також у закладі вже почали проводити перші події: дегустації та шефські сніданки.

Ціни: келих просеко - 150 грн, винна тарілка - 250 грн, коктейль Мімоза - 190 грн.

Адреса: Рейтарська, 9Б

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Більярдний бар від власників HVLV і BGRN (“Хвильовий” та “Багряний”), що також розташувався на Подолі саме над новою залою “Хвильового” - там, де раніше був магазин шпалер. Увійти до закладу можна через під’їзд з вулиці Верхній Вал.

Простір обладнано п’ятьма столами для пулу, контактною барною стійкою, діджей-плейсом та окремою кімнатою зі столом для настільного футболу, PlayStation 5 і диванами. В меню - коктейлі, пиво, вино та закуски. Планують готувати роли в лаваші з куркою і рибою.

Ціни: більярд - від 180 грн/година, пиво Kyiv Lager — 120 грн, сидр Хані Крісп — 140 грн, лимонад Underwood - 80 грн, пиво Underwood — 120 грн, коктейль Gin & Tonic — 200 грн, коктейль Old Fashioned — 260 грн, коктейль Negroni — 240 грн, вино - 750 грн/пляшка.

Адреса: вул. Верхній Вал, 18

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Десята локація мережі Konteyner Bar відкрилася біля станції метро «Театральна». Спеціально для неї виготовили особливі келихи з літерою X. Також в цьому закладі працюватиме вініловий програвач.

В асортименті Konteyner X - класичні сорти пива і крафтові варіанти, а також український крафтовий сидр. До напоїв можна замовити оливки, хамон, кеш’ю та сир.

Ціни: пиво Underwood Milky Mango — 69 грн, пиво Varvar Dream Catcher — 75 грн, пиво «Замкова гора» від «Правди» — 78 грн, пиво Mova від Stone Side by Side — 198 грн, сидр від 2085 Brewery — 96 грн.

Адреса: вулиця Чикаленка, 11

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Люди

Нова доставка суші та ролів в Шевченківському районі Києва та на Оболоні. В асортименті - запечені роли, макі, нігірі, гункан, класичні та авторські роли, роли “Дракон”, сети. Будь-який рол за бажанням можуть зробити гострим. При замовленні від 600 грн доставка безкоштовна.

Ціни: нігірі з лососем - 40 грн, макі вугор-огірок - 120 грн, рол запечений з креветкою - 210 грн, “Філадельфія Теріякі” - 265 грн, “Чорний дракон” - 250 грн, авторський рол “Кримський” з мідіями та зеленою цибулею - 200 грн.

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Mish-Mash

Шефське бістро Юрія Приємського біля станції метро «Мінська». Назва закладу означає “мішанина” і уособлює поєднання в стравах різних кухонь світу, а саме сучасної ізраїльської, італійської та кримськотатарської.

В меню сніданки (до 14:00), салати та закуски, страви на грилі, равіолі та паста, супи. В барній карті є кавові напої, лимонади, авторські чаї, фантазійні коктейлі, вино, пиво.

Ціни: гречані млинці з куркою та сирним соусом - 185 грн, печені перці з креветками на авокадо-кремі – 200 грн, лабне – 130 грн, янтик із яловичиною – 75 гривень, шакшука з буряком та крем-сиром – 160 грн, шашлик з сома – 270 грн, полуничний торт з розмарином - 140 грн, лимонад із грушею і кардамоном – 75 грн.

Адреса: вул. Левка Лук'яненка, 21

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Міська їдальня

Проект архітектора Слави Балбека («Дилетант», «Дублер») та харків’ян Олени та Олега Хромових («Протагоніст»), до якого долучився ще один партнер-підприємець.

Ідея була створити демократичний заклад із сучасним дизайном та простими популярними стравами, якій б замовлялися на лінії роздачі. Відкрився він в сьомому корпусі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, що на Львівській площі.

Ціни: борщ - 90 грн, окрошка - 80 грн, салат з буряком та фетою - 50 грн, салат з капустою та огірком - 40 грн, котлета по-київськи - 90 грн, гречана каша - 40 грн, запіканка, “Наполеон” або “Чізкейк” - 80 грн.

Адреса: Львівська площа, 14

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Бар-кавʼярня із кавою та коктейлями на Позняках. Назва закладу уособлює ідею закласти основу для творчості, культурного обміну і співпраці між людьми.

В “Основі” використовують кавове зерно власного обсмаження від ростерії Spark. Окрім кавової класики є популярні класичні коктейлі, червоні та білі вина й Prosecco. Також готують сендвічі з різноманітним м’ясом, сиром, печерицями чи лососем.

Ціни: Clover club на основі джину - 160 грн, New York Sour — 160 грн, Aperol Spritz — 150 грн, Prosecco — 80 грн, флет уайт — 60 грн, раф - 70 грн, кава глясе - 75 грн, лимонад — 60/70 грн.

Адреса: вул. Княжий затон, 9

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У меню закладу — страви європейської кухні. Серед них: неаполітанська піца, салати, закуски, м’ясо з хоспера і класичні десерти в авторській інтерпретації.

Сніданки тут готують цілий день. Також пропонують дитяче меню.

У барній карті є класичні коктейлі, європейські вина, пиво, кава та чай.

Ціни: яйця пашот із лососем та руколою — 185 грн, піца Фіорентина — 195 грн, салат зі слабосоленим лососем — 260 грн, брускети з вітело тонато та капрезе — 210 грн, скумбрія в хоспері із сезонними овочами — 240 грн

Адреса: вул. Братства Тарасівців, 7

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Новий коктейль-бар з терасою і тематичними коктейлями на Подолі. За задумом власників, заклад має відкривати для гостей нове та спонукати їх до експериментів.

Декор залу створював стріт-арт художник Гордій. Літня тераса виходить на мальовничу Воздвиженку.

Ціни: коктейль Americano - 170 грн, Martini Royale — 160 грн, Campari Tonic — 160 грн, Negroni Sbagliato — 200 грн, сирна тарілка - 190 грн, рибні снеки - від 75 грн, сирні снеки - 90 грн, морозиво пломбір з лохиною - 85 грн.

Адреса: вул. Кожум’яцька, 10А

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Ще один новий заклад на Подолі - кафе з азійською кухнею, що поєднує кулінарні традиції В'єтнаму, Китаю, Південної Кореї, Таїланду та Японії. Саме тому в меню є страви з усіх цих країн: корейські піпімпаб та чаджамьон, в'єтнамський суп Фо Бо чи тайський ПадТай.

З напоїв пропонують авторські лимонади, матчу, бабл-ті, класичні та біодинамічні вина, сливове японське вино та різноманітні коктейлі.

Ціни: ПадТай (локшина WOK) з куркою, овочами та тайськими спеціями - 250 грн, чаджамьон (холодна локшина з м'ясом та овочами у бобовому соусі) - 245 грн, Фо Бо - 285 грн, Том Ям - 345 грн, салат з креветками та манго - 185 грн, неми з куркою - 195 грн, мочі "манго-маракуйя" - 75 грн, коктейль Kabudzyo в азіатському стилі з текілою, лемонграсом, ананасовим соком та чилі - 210 грн.

Адреса: вул. Ярославська, 32/33

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Новий сервіс доставки, що пропонує понад 20 видів піци з подекуди неочікуваними інгредієнтами. Так, піцу «Дерун» готують з моцарелою, часником та дерунами, а піцу «Борщ» - з картоплею, буряком, квасолею та сметаною. Також є піца з чотирма видами сала.

Ще одна особливість - страви в меню названі на честь українських народних пісень. Окрім піци пропонують крильця та бургери, картоплю фрі та по-селянськи, є мариновані овочі та сирники. Вартість доставки — 50 грн, мінімальна вартість замовлення — 300 грн.

Ціни: піца «Весільна Марічка» с моцарелою, фетою та соусом Альфредо — 215 грн, піца “Чотири сала” - 245 грн, піца «Борщ» — 295 грн, піца «На горі два дубки» з моцарелою, капустою, домашньою ковбасою, хроном та печерицями — 315 грн, картопля по-селянськи зі шкварками — 115 грн, сирники — 135 грн.

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Різні

Нове кафе неподалік від Золотих Воріт, в оформленні інтер’єру використані вінтажні меблі.

Пропонують каву від різних обсмажувальників, какао, лимонади, фреші, печиво, круасани, пироги. Можна придбати каву в пачках.

Ціни: кіш з куркою, шинкою та грибами - 120 грн, круасан французький з шоколадом – 0 грн, айс какао - від 70 грн, фільтр-кава – 60/70 грн, флет-вайт – від 70 грн, капучино – від 65 грн, лате корівка – від 85 грн.

Адреса: пров. Чеховський, 9

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Readeat

Книгарня-кавʼярня від засновника Concert.ua Дмитра Феліксова, що офіційно відкриється 1 вересня. На двох поверхах працюватимуть книгарня з понад 8 тис книжок, кав’ярня і локація для читань, зустрічей з авторами і музичних заходів, також у ReadEat продаватимуть вініл.

Всі книги книгарні також можна придбати на сайті Readeat.com, відсоток від продажів скерують на поповнення бібліотек деокупованих територій. В кавʼярні пригощатимуть кавою, вином та солодощами від українських виробників.

Адреса: вул. Антоновича, 50

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Заклад з кавою, десертами та смузі на Печерську відкрив переселенець з Донеччини. Антон Романченко мав кав’ярню Guru coffee у Волновасі, але під час повномасштабного вторгнення вона була знищена.

Антону вдалося евакуюватися, проте він відчував себе зламаним. Щоб повернутися до життя спочатку займався волонтерством в Ірпені, а потім вирішив реалізувати ідею з кав'ярнею.

Адреса: вул. Цитадельна 9

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Very Well Cafe біля Майдану

Після закриття навесні один з п'яти сімейних ресторанів Very Well Cafe переїхав з Городецького на Малу Житомирську.

В меню закладу - сніданки, бізнес-ланчі, закуски, салати, супи, равіолі, паста, основні й перші страви, страви на грилі, гарніри та десерти. Барну карту складають алкогольні та безалкогольні коктейлі та напої.

Ціни: омлет чи яєчня зі слабосоленим лососем, шпинатом та томатами - 229 грн, сирники з вишневим соусом і сметаною — 145 грн, брускети з гуакамоле, печеним перцем і в’яленими томатами — 128 грн, спагетті «Карбонара» — 175 грн, теплий яблучний пиріг з ванільним морозивом — 115 грн.

Адреса: вул. Мала Житомирська, 3

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Кав’ярня з кавою, десертами та сендвічами в ЖК «Патріотика» на Позняках. Власники позиціонують Volume як простір, де можна попрацювати чи пограти в настільні ігри, або ж просто випити кави наодинці зі своїми думками.

В кав’ярні - великий вибір кавових напоїв, десерти, сендвічі та салати.

Ціни: еспресо — 35 грн, фільтр — 60/70/80 грн, капучино — 45/50 грн, еспресо тонік — 70/75/80 грн, карамельний чізкейк — 95 грн, брауні — 65 грн, макарон — 60 грн.

Адреса: вул. Єлизавети Чавдар, 38А

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Четвертий заклад мережі «Центр шаурми» від переселенців із Маріуполя. Цього разу на Позняках.

Тут пропонують запечену на вугіллі шаурму з трьома видами мʼяса, кебаб із телятиною і свининою. Є в закладі і вегетаріанські страви: це шаурма з фалафелем і лаваш із сиром і грибами.

На закуску можна замовити батат, картоплю фрі та курячі крильця під медовим соусом. Є літній майданчик.

Ціни: шаурма з куркою — 110 грн, шаурма з фалафелем — 160 грн, лаваш із сиром і грибами — 120 грн, кебаб із телятиною — 140 грн, курячі крильця під медовим соусом — 130 грн, картопля фрі — 60 грн, батат фрі — 120 грн, фалафель фрі — 120 грн, комбуча — 90 грн

Адреса: вулиця Драгоманова, 2А