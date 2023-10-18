«Чорноморка» закрила ресторани «Річка» у Києві та у Львові лише за кілька місяців після відкриття

Влітку цього року власники «Чорноморки» Ольга Копилова та Володимир Волинець відкрили нові ресторани «Річка» у Києві та Львові. Але вже за три місяці їх довелося закрити. Про це повідомляє NV Бізнес.

Київський заклад відкривали на вулиці Лаврській, поруч із парком Вічної Слави у форматі ресторан-ринок. У закладі можна було купити свіжу річкову рибу — карасів, коропів, сомів, а також раків та равликів. Споживачі могли придбати товари або спробувати їх прямо в закладі, доплативши за приготування.

У липні відкрився ресторан — у Львові, він працював на умовах франчайзингу.

Власники «Річки» планували швидко розвивати нову мережу, в першу чергу за рахунок Києва, де вони збиралися відкрити ще два додаткові заклади. Але натомість закрили ресторани через три місяці після відкриття.

Ольга Копилова розповіла NV Бізнес, що не відмовляється від проєкту «Річки», але більше коментарів не надала.

На початку жовтня, на набережній, біля столичного ТРЦ River Mall відкрився фургончик з відкритим прилавком під назвою «Річка». У Львові ж на місці ж двох закритих ресторанів працює «Чорноморка».

«Власники “Чорноморки” пішли на експеримент, і це виглядало цікаво — зробити ресторан із продажу річкової риби. Однак цей продукт менш популярний у споживачів, ніж морська риба. Тому навіть в такому ресторані річкова риба могла займати в продажах 10−20%», — припускає власник ресторанів Pastateca, «Гіві Рубінштейн», Максим Храмов.

«Клієнти ресторанів “Чорноморка” — споживачі рівня вище середнього і вони навряд чи хочуть куштувати в ресторанах річкову рибу. Крім того, в Києві ресторатори невдало вибрали місце для свого першого закладу. В цьому будинку вже працював паб, який згодом вимушений був закритись», — коментує генеральна директорка компанії «Ресторанний консалтинг» Ольга Насонова.

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