Український бренд одягу Bibliothèque Nationale відкрив простір на Лук’янівці: як він виглядає

Столичний бренд жіночого одягу Bibliothèque Nationale відкрив простір на Січових Стрільців, 68.

Про це пише видання DTF Magazine.

У першій залі простору облаштували магазин. У другій розташований ще й офіс.

Інтер’єр магазину команда та друзі Bibliothèque Nationale створили самостійно, час від часу звертаючись до майстрів.

Для інтер’єру використали вінтажні меблі та предмети декору. Їх привезли з-за кордону та розшукали в Україні. Фішками магазину є шовкова штора для приміряльної, що підсвічується зсередини, та сходинки-касова стійка.

Простір працює кожного дня з 10:00 до 20:00.

Раніше магазин Bibliothèque Nationale знаходився в будівлі фондової біржі на провулку Рильського.

Bibliothèque Nationale — київський бренд жіночого одягу, який у 2019 році заснувала дизайнерка Ніка Малихіна. У своїх речах марка ілюструє безтурботність, юність і романтичний пошук краси.

Раніше ми писали, що біля «Золотих Воріт» відкрили шоурум Trip:Tych з нішевою парфумерією та прикрасами.

Фото: Bibliothèque Nationale, DTF Magazine