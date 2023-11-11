«Нова пошта» відкрила перше відділення-коворкінг у Будапешті

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Наталія Габрух
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У Будапешті відкрили перше відділення компанії «Нова пошта». Про це повідомляє Forbes Україна.

Угорщина стала першою країною, у якій «Нова пошта» запустила унікальний формат відділення-коворкінгу.

«Це одночасно і коворкінг для української спільноти. Це місце, де українці та українські підприємці можуть зустрічатися, працювати, обмінюватися ідеями, вивчати мову, відвідувати кваліфікаційні курси, тренінги та лекції», — повідомив Вячеслав Климов, співвласник «Нової пошти».

Це вже десята країна, у якій «Нова пошта» відкрила відділення. Клієнти зможуть щодня отримувати та відправляти з нього посилки вагою до 100 кг.

Вартість доставки посилок вагою до 30 кг становить 250-1200 грн, важчих – 40 грн за кожен кілограм. Термін доставки з України в Угорщину – від 5 днів.

Також в Угорщині працює кур’єрська доставка. За доставку кур’єром потрібно сплатити додатково 100 гривень для відправлень до 30 кілограмів.

Раніше ми писали, що «Нова пошта» випустила благодійну лінійку спортивного одягу до «Найдовшого у світі марафону».

Фото: «Нова пошта», Forbes Україна.

Опубліковано: 11 листопада 2023
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