У Коломиї знищили унікальний модерністський інтерʼєр аптеки

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Наталія Габрух
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Міська влада Коломиї зробила ремонт в районній аптеці №31, тим самим знищивши унікальний модерністський інтер’єр. Про це повідомляє автор блогу Ukrainian modernism Дмитро Соловйов.

«Міська влада перекроїла просторий хол на клаустрофобні кімнати і коридори, знищила автентичні вітрини і не пошкодувала вражаючу стелю, зашивши все дешевим гіпсокартоном. Єдине, що залишилось від розкішного оригінального інтерʼєру — підлога», — пише Дмитро Соловйов.

Він зазначає, що під час ремонту замінили автентичні дорогі матеріали — мармур, натуральне дерево, художній розпис по склу. А також знищили ручну працю українських майстрів, які вклали душу в унікальний інтер'єр.

Раніше ми писали, що у центрі Києва демонтували вітражні двері однієї з найстаріших аптек.

Фото: Дмитро Соловйов.

Опубліковано: 13 листопада 2023
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