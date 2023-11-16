Бренд Saint Javelin випустив колекцію «Захисник», присвячену українським військовим

Бренд Saint Javelin створив колекцію одягу «Захисник», присвячену силі та стійкості захисників України. Її обличчям став ветеран Назар Грабар.

Команда бренду працювала над колекцією протягом минулого року: обирала тканину, удосконалювала крій і доводила до досконалості найменші деталі.

Колекція «Захисник» містить футболки, худі, флісові кофти та шкарпетки. Деякі з речі можуть одягати іноземні військовослужбовці, зокрема йдеться про футболку кольору TAN499, який офіційно затверджений армією США, пише The Village Україна.

До того ж до колекції увійшла лімітована кількість статуеток Saint Javelin із латунних артилерійських гільз. Кошти з їхнього продажу спрямують на придбання тактичного медичного обладнання від ініціативи Unite with Ukraine від Світового Конгресу Українців.

Придбати одяг із колекції можна за посиланням.

Раніше ми писали, що бренд Saint Javelin випустив колекцію, присвячену Криму.

Фото: Saint Javelin