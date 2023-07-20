Crimea Beach Party: бренд Saint Javelin випустив колекцію, присвячену Криму

Бренд Saint Javelin створив колекцію Crimea Beach Party. Футболки, майки, топи, шкарпетки, хустки, панами, кепки, купальники і рушники з неї вже у продажу.

Речі з нової колекції вартують від 10 до 170 доларів. Частина коштів із продажу піде на закупівлю тактичної медицини і бронетехніки для Сил територіальної оборони ЗСУ.

Разом із командою Saint Javelin над Crimea Beach Party працювали українські митці й виробники з Києва, Дніпра, Харкова, Одеси і Львова.

Речі колекції прикрашають написи-меми, зокрема «Керченський міст горить» або «Клуб курців Новофедорівка».

Окрім одягу та аксесуарів, до Crimea Beach Party увійшли піни, стікери, постери й листівки. Постери бренд присвятив кримським містам: Бахчисараю, Керчу, Джанкою, Севастополю, Ялті, Сімферополю, Севастополю. На одному з них можна побачити двоголового орла в оточенні лелек, на іншому — українського «залізного генерала» Валерія Залужного.

Нагадаємо, що ініціативу Saint Javelin започаткував канадійський журналіст Крістіан Борис, який ще до початку повномасштабного вторгнення багато писав про Україну для BBC, Vice та CBC. Завдяки йому вдалося передати на потреби українців понад $2,5 млн, одяг від Saint Javelin носять міністри, а Свята Джавеліна перетворилася на символ українського опору.

Фото: Saint Javelin