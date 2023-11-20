У Миколаєві представили кращі проєкти Меморіального комплексу на часть загиблих військових

У Миколаєві оголосили переможців конкурсу на кращий проєкт Меморіального комплексу на честь воїнів, які віддали життя, захищаючи Україну від збройної агресії рф.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Свої роботи надіслали сім авторських колективів та архітекторів з різних регіонів держави.

Перше місце

Переможцем став Андрій Васильович Дідюк з міста Кам’янець-Подільський. Основною метою його проєкту є створення мінімалістичного простору, який віддзеркалює сучасні цінності та вшановує пам'ять про загиблих героїв. Меморіал складається з трьох розірваних стін, які простягаються вздовж ділянки та зміщені між собою. Дві з крайніх стін символізують шлях, який плавно спускається вниз по рельєфу до глибини – 2 м нижче рівня землі. Ця архітектурна особливість ізолює місце вшанування від надмірного шуму, створюючи атмосферу спокою та роздумів, підкреслює важливість цього місця та плавно направляє до центральної частини меморіалу, яка втілена у формі зламу.

Основним матеріалом проєкту є білий шліфований бетон з текстурою вкраплених каменів, який символізує монолітність боротьби України та вічну пам'ять. Тексти з іменами воїнів запропоновано виконати на металевих листах з латуні. У проєкті максимально зберігаються дерева та додаються нові насадження. Дерева не лише виступають природними елементами, але й символізують життя.

Друге місце

Посів авторський колектив зі Львова, який очолив Ігор Семенович Когут. Проєктом пропонується розширення зеленої зони, що відмежовує сквер з алеєю від дороги, влаштування велодоріжки вздовж зеленої зони, що відмежовує її від пішохідної зони. Паркан кладовища замінений на огородження з металевих планок та посунутий на 2 м вглиб кладовища. Створені місця для відпочинку. Зелені насадження зберігаються та доповнюються новими, що формують тиху зелену променаду.

Передбачається, що нові дерева можуть бути висаджені в знак шани загиблим воїнам-Миколаївцям, сформувавши таким чином Алею Героїв. При проєктуванні меморіального комплексу дотримані норми безбар’єрності. Центральним елементом скверу, яким закінчується алея, є меморіал загиблим воїнам-захисникам, у вигляді бетонних підвищень та насаджень кизильнику та інших рослин, підняті до рівня людського зросту, що формують алюзію на траншеї та окопи. Наявна стела з патріотичним написом та місцем для свічок та квітів. Центральний елемент цієї композиції – козацький хрест, витиснутий у бетоні.

Третє місце

Посів Михайло Анатолійович Григоренко з міста Миколаєва. Основна частина меморіального комплексу представлена «стіною скорботи» довжиною 227 м, що починається біля Богоявленського кільця та закінчується на початку скверу «Скорботна мати». На початку скверу встановлюється монументальна композиція з барельєфом із зображенням декількох зруйнованих протягом війни будівель та перебитого водогону, яка включає текстову інформацію про меморіальний комплекс, війну та ситуацію в місті Миколаєві під час неї.

Частини меморіального комплексу, призначені для вшанування пам’яті з інформаційними табличками про загиблих розташовані праворуч і ліворуч від композиції. Частина ліворуч - це «стіна скорботи» виконана в піксельній структурі, яка взята з посиланням на тканину форми Збройних Сил України.

З 20 листопада усі охочі зможуть відвідати виставку робіт у Туристично-інформаційному центрі за адресою: вул. Адміральська, 20. Виставка працюватиме до 3 грудня, з 9:00 до 17:00.

Раніше ми писали, що під Києвом до 30 липня 2025 року створять Національне військове меморіальне кладовище. Його облаштують у Гатненській тергромаді на Київщині.

Фото: Миколаївська міська рада