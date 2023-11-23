В Україні створили спальну систему для військових за зразком НАТО

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Ірина Маймур
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Команда фонду «Рій» та виробник туристичного спорядження ROCK FRONT створили спальну систему для військових за зразком НАТО.

Вона не промокає, не забруднюється і витримує температуру -10°C і нижче, пише ШоТам.

Аби створити власний виріб, попередньо команда вивчила зразки спальників інших країн і НАТО.

Українська спальна система складається з трьох елементів: теплоізолюючого килимка, водонепроникного чохла й самого спальника. Усі вони забезпечують військовим тепло та комфорт. Форма сконструйована так, щоби захисник міг заночувати в повній амуніції і в разі необхідності миттєво вибратися назовні.

Минулоріч волонтери завдяки благодійним внескам пошили та вислали на фронт майже 500 спальних систем. Цього року планують надіслати вже 2000 штук. Але цього все одно замало. Щоби залучити якнайбільше коштів на виготовлення спальників, виробник ROCK FRONT разом із фондом «Рій» запустив вироби у продаж.

Наразі активісти прагнуть привернути увагу Міністерства оборони, аби у відомстві змінили технічні характеристики державних спальників і почали виробляти нові покращені.

Раніше ми писали, що киянин розробив нову технологію екологічної утилізації шин.

Фото: «Рій», ROCK FRONT

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Опубліковано: 23 листопада 2023
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