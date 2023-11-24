Фото з України потрапили до списку найкращих світлин 2023 року від Time: які саме

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Ірина Маймур
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Американський журнал Time оприлюднив 100 найкращих світлин 2023 року.

До списку увійшли 9 фото, зроблених в Україні. Вони ілюструють реалії повномасштабної війни та боротьбу проти російської агресії.

Серед цих фото:

  • світлина Максима Дондюка для The New Yorker із руками українського воїна 28-ї бригади, що сидить за кількасот метрів від ворожих окопів у Бахмуті;

  • фото Євгена Малолєтки для AP, на якому лікарі рятують пораненого захисника біля Бахмута 26 лютого;

  • кадр Libkos для AP, який Бахмут із висоти пташиного польоту, де точаться найзапекліші бої з окупантами;

  • кадр Ніколь Танг для NYT, що зображує маленьких пацієнтів з розмальованими обличчями в укритті «Охматдиту» в Києві;

  • світлина Девіда Гуттенфельдера для NYT, де поранений український воїн на медичних ношах палить останню сигарету перед тим, як його заберуть «Госпітальєри»;

  • фото Олександра Магули для АР, на якому родина тікає після обстрілу житлового кварталу в Первомайську на Харківщині;

  • кадр Деніела Коула для AP, де зображений похорон загиблого в Бахмуті воїна Олексія Завадського;

  • світлина Анни Кудрявцеваої для Reuters із пораненим українським захисником у прифронтовому медпункті під час нападу росії на Україну;

  • фото Тайлера Гікса для The New Yorker з російським солдатом на дорозі в Донецькій області.

Раніше ми писали, що три українки увійшли до проєкту BBC «100 жінок» у 2023 році.

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Опубліковано: 24 листопада 2023
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