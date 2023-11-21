Три українки увійшли до проєкту BBC «100 жінок» у 2023 році

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Наталія Габрух
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BBC опублікували список з іменами ста жінок, які надихали та впливали на світ у 2023 році. Про це повідомляє BBC Україна.

У список потрапили три українки, які надихали своєю працею у світлі протистояння українського народу російській агресії.

Це радниця з питань кліматичної політики Ірина Ставчук, письменниця Оксана Забужко та захисниця прав дітей Олена Розвадовська.

Загалом 2023 рік відзначився екстремальною спекою, лісовими пожежами, повенями та іншими стихійними лихами.

Тому, цього року до списку потрапили жінки, які допомагають боротися зі зміною клімату та працюють над заходами, які б допомогли адаптуватися до її наслідків.

Серед них — правозахисниця Амаль Клуні, голлівудська кінозірка Америка Феррера, ікона фемінізму Глорія Стайнем, колишня перша леді США Мішель Обама, власниця косметичної компанії Худа Каттан і футболістка, володарка «Золотого м'яча» Айтана Бонматі.

Раніше ми писали, хто потрапив до першого списку Forbes 50 українських лідерок.

Фото: Ірина Середа, Екодія, Жінки — це 50% успіху України.

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Опубліковано: 21 листопада 2023
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