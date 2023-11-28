У Кропивницькому відкрився перший McDonald's

У Центральному сквері Кропивницького запрацював перший у місті McDonald’s. Заклад розташований на вулиці Велика Перспективна, 45/9.

Площа ресторану — майже 483 кв. м, він може прийняти 129 гостей у залі та 144 на терасі. У закладі функціонують десять терміналів самообслуговування.

Ресторан та МакДрайв попередньо працюватимуть із 07:00 до 22:00. Останній обладнають модернізованими цифровими дисплеями для розміщення замовлення. За кілька тижнів запрацює доставка через послугу McDelivery.

Новий McDonald’s— енергоефективний, зазначають у пресслужбі компанії. Під час будівництва використали сучасні теплоізоляційні матеріали та обладнання. Встановили система рекуперації та теплові насоси для суттєвого заощадження енергії.

До того ж у закладі встановили сортувальні станції для розділення відходів на папір, пластик, стаканчики, рідину та інше.

2021 року McDonald’s проводив опитування щодо відкриття ресторану. Воно показало, що 85 % мешканців Кропивницького ставляться до цього схвально. Водночас 74 % містян підтримали ідею відкриття ресторану саме в Центральному сквері.

Раніше ми писали, що в місті Яремче Івано-Франківської області відкрився новий ресторан мережі McDonaldʼs.

Фото: пресслужба McDonald’s