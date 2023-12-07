Під Києвом відкрили друге містечко для переселенців від американського благодійника

У "Містечку Хансена" відкрили другу чергу житла для переселенців. Нові оселі вже отримали 80 родин внутрішньо переміщених родин.

Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

Загалом до кінця грудня в містечку оселяться 147 родин, а це майже 600 дорослих та дітей.

Нові оселі оснащені меблями, сучасною технікою, текстилем та посудом. У планах також на території містечка побудувати школу на 600 учнів, садочок та бібліотеку. Житло надається у безоплатне користування на термін до 5 років.

Будівництво «Містечка Хансена» розпочалося в червні 2023 року. У жовтні сюди вʼїхали перші 80 родин.

Раніше ми писали, що американець Делла Лой Хансен викупив житловий комплекс у Софіївській Борщагівці для переселенців.

Фото: Руслан Кравченко