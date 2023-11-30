Скільки Київ планує витратити на безбар’єрність у 2024 році

У бюджеті Києва на 2024 рік для створення безбар’єрного простору планують передбачити близько 1,5 млрд грн.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Посадовиця зазначила, що доступність та інклюзивність є пріоритетами для міста, особливо в умовах війни, коли значно збільшується кількість людей з інвалідністю.

«На сьогодні вже фактично в кожному будинку Києва живуть люди з певними функціональними порушеннями для котрих ми маємо створити належні умови для їх життя. Люди з інвалідністю не мають відчувати обмежень під час пересування, а суспільство не має сприймати їх як неповноцінних«, — зазначила посадовиця.

Передбачені кошти підуть на забезпечення житлового фонду пандусами та іншими необхідними умовами, щоб зробити вулиці столиці більш доступними.

Раніше ми писали, що кияни закликають виділити 5% міського бюджету на наземні переходи й безбар’єрні трамвайні платформи.