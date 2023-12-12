«Сільпо» перетворило вітрини та фасади супермаркетів у Дніпрі та Одесі на різдвяні артоб'єкти

У Дніпрі та Одесі святково прикрасили магазини «Сільпо».

У Дніпрі митці «Сільпо» створили інтерактивні вітрини з традиційними різдвяними сюжетами: козою, яка стоїть на подарунках та їсть різдвяний вінок; будиночками у светрах, які співають колядки та «Щедрик»; мотанкою-янголом з крилами та павуками. Вікна прикрасили графічними рамками, щоб підкреслити друкарське минуле будівлі.

У Одесі в одному з супермаркетів зону пекарні оформили у стилі пряникового будинку, який також служить фотозоною. Крім того, на даху і фасаді розмістили пряникових Миколайчиків.

Вітрини, створили разом із артгрупою KOSA Art Group та «Майстернею чудес».

«Хочемо подарувати нашим Гостям хоч трішки радості і світла та показати забуті символи Різдва, які варті відродження», — зазначають у «Сільпо».

Раніше ми писали, що у ТРЦ Blockbuster Mall відкрили «Сільпо» у стилі «Мавки» : як він виглядає.

Фото: «Сільпо».