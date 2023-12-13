Видання про мистецтво, постери й вініл: в «Українському Домі» відкриють книгарню «Фундамент»

15 грудня в приміщенні Національного центру «Український Дім» запрацює книгарня «Фундамент».

Про це пише The Village Україна.

Запуском книгарні займається команда Bloop Books. Заклад розташується на нижньому поверсі «Українського Дому» біля кінопростору, гардероба й кафе.

Книгарня продаватиме українські й зарубіжні видання, присвячені мистецтву, зокрема книги, артбуки й журнали з мистецтвознавства, соціології культури, про архітектуру, урбаністику та дизайн від CANactions, «Родовід», ArtHuss, Ist Publishing, Projector Institute, «Довженко-Центру», Stedley Art Foundation тощо.

У книжковому просторі хочуть проводити тематичні заходи та програми до подій Українського Дому, зустрічі з авторами й кураторами та майстер-класи.

До того ж у «Фундаменті» продаватимуть мерч Українського Дому із виставок і товари для дому. Йдеться про постери, вініл, свічки й авторську кераміку.

Зазначається, що книгарня працюватиме за таким самим графіком, як і Український Дім — від 11:00 до 19:00 з вівторка до неділі.

Раніше ми писали, що в Харкові відкрили книгарню «Книголенд» із кав’ярнею і простором для літературних подій.

Фото: The Village Україна