У Харкові відкрили книгарню «Книголенд» із кав’ярнею і простором для літературних подій

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Ірина Маймур
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У Харкові відкрили нову книгарню «Книголенд». Вона запрацювала в самому центрі міста, за адресою вулиця Сумська, 72.

У приміщенні облаштували зону для презентацій, місця для читання та кав’ярню, де можна буде випити кави та ознайомитися з книжками.

На честь відкриття в «Книголенді» пройшов захід із письменником Сергієм Жаданом.

Це вже восьма книгарня мережі, що наразі працює в Харкові.

«Книголенд» — це мережа книгарень та інтернет-магазин книжок. Мережу заснували в Харкові у 2007 році. Книгарні «Книголенд» є в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Чернігові, Полтаві та інших містах України.

Фото: «Книголенд»

Чи часто ви відвідуєте книгарні?
Опубліковано: 13 грудня 2023
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