Відреставрували Хотинську фортецю, яка є однією із найдавніших пам'яток архітектури в Україні

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Валерія Гуржий
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Завершилася реставрація однієї з найдавніших пам'яток архітектури в Україні - Хотинської фортеці.

Про це повідомили в ДІАМ.

За останні роки фортеця потребувала ремонту і в 2021 році була включена у перелік проєктів “Великого будівництва”. Ремонтні роботи проводили на аварійних ділянках оборонних мурів.

Також проєктом передбачено розчистка поверхні мурувань, реставрація кладки мурувань, захист поверхні мурувань та влаштування водовідводу. Комплекс споруд Хотинської фортеці вже прийняли в експлуатацію.

Хотинська фортеця – одна з найдавніших пам’яток архітектури України та її гордість. Вона складається із замку (цитадель) та самої фортеці, куди входить комплекс різних історичних споруд.

Фото: ДІАМ, Вікіпедія

Коли-небудь були у Хотинській фортеці?
Опубліковано: 15 грудня 2023
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