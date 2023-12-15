У Києві демонтували "мусульманський ринок"

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Валерія Гуржий
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Біля Ісламського культурного центру «Альраїд» у Старожитомирському провулку в Києві демонтували кіоски зі східною вуличною їжею — так званий «мусульманський ринок».

Про це повідомили у Департаменті територіального контролю, пише "Хмарочос".

Це була одна з київських секретних локацій. Ринок працював щодня, але найжвавіше було в п’ятницю, з 13:00 до 16:00 — після намазу в мечеті. Читайте детальніше у нашому репортажі з Мусульманського ринку.

Вздовж провулка тягнулися ряди з ятками та мангалами, на яких вихідці з мусульманських країн готували автентичний плов, кебаб, шаурму, самсу, продавали домашні хумус, халву та пахлаву.

Раніше ми писали, що кіоск із фалафелем від Іяда біля Ісламського культурного центру на Дегтярівській, 25 збираються демонтувати.

Фото: Den Shafar, tiktok.com/@thedudking

Любили їсти на "мусульманському ринку"?
Опубліковано: 15 грудня 2023
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