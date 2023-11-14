У Києві демонтують кіоск із фалафелем від Іяда на мусульманському ринку

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Ірина Маймур
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Кіоск із фалафелем від Іяда біля Ісламського культурного центру на Дегтярівській, 25 збираються демонтувати.

Про це повідомив у Facebook Den Shafar.

Зазначається, що пану Іяду надійшло повідомлення від КП «Благоустрій». Згідно з ним, у власника закладу та його сусідів є 3 дні на надання документів на свої приміщення.

Точка пана Іяда — це кіоск. Однак одразу за ним, по сходах вгору, розташована нова кухня закладу та місця для гостей, де майже завершений ремонт.

«Але він каже, що через 3 дні це все буде знесено, включаючи його нову кухню», — зазначає Den Shafar.

У соцмережах він звернувся до всіх небайдужих містян, щоби допомогти власнику точки з «найкращими в Києві шаурмою, фалафелем та пловом». Пан Іяд розглядає будь-які варіанти допомоги, зокрема переїзд на іншу локацію.

Раніше ми писали про мусульманський ринок їжі в Києві, де можна спробувати справжній східний плов, шаурму і кебаб.

Фото: Den Shafar

Опубліковано: 14 листопада 2023
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