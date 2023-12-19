У Бучі відкрили фабрику-кухню, де готуватимуть для шкіл і садочків трьох громад

У Бучі відкрили фабрику-кухню — перше підприємство, яке дозволяє готувати 10 тисяч порцій на день.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Із січня-лютого на фабриці-кухні готуватимуть їжу для 30 шкіл та садочків трьох громад: Бучанської, Немішаївської та Бородянської.

«І це будуть обіди, приготовані не просто в новому приміщенні, а на сучасному обладнанні, за сучасними технологіями. І за новими вимогами реформи: щоб і корисно, і смачно одночасно», — зауважила Олена Зеленська.

Готові страви охолоджуватимуть в апараті шокового зниження температури, а потім доставлятимуть до шкіл та садків. У закладах освіти їжу розігріватимуть до температури видачі.

Будівництво бучанської фабрики-кухні тривало 8 місяців. Меценатом проєкту став американський бізнесмен Говард Баффет.

Ще одну фабрику-кухню побудують у Лозовій на Харківщині. Вона годуватиме щодня близько 14 тисяч учнів та дошкільнят у п’яти громадах району.

Раніше ми писали, що в Ірпені відкрилась їдальня з безоплатними гарячими обідами.

Фото: КОВА, Олена Зеленська, Анатолій Федорук, Олег Синєгубов