Метрополітен скасував закупівлю потягів українського виробника з інклюзивними вагонами

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" 14 листопада скасувало рішення про закупівлю потягів Крюківського вагонобудівного заводу.

Про це повідомив заступник начальника метро Дмитро Пінчук, пише LIGA.net.

"Крюківським вагонобудівним заводом не виконано вимоги, встановлені тендерною документацією на закупівлю. Враховуючи це, Київським метрополітеном було скасовано рішення про присудження контракту Крюківському вагонобудівному заводу", – повідомив метрополітен.

Зазначається, що процедура закупівлі продовжується відповідно до умов, визначених правилами Європейського банку реконструкції та розвитку.

Крюківський вагонобудівний завод не погоджується з рішенням метрополітену. У кінці листопада підприємство звернулося до Господарського суду Києва з вимогою повернути йому контракт. Суд прийняв позовну заяву до розгляду і призначив підготовче засідання на 20 грудня.

Метрополітен повідомив, що буде реагувати на позов "відповідно до чинного законодавства України".

Раныше ми писали, що Крюківський вагонобудівний завод виграв тендер на 79 мільйонів євро на поставку поїздів для київського метрополітену.

У вагонах передбачені два інклюзивних, спеціально обладнаних місця для пасажирів на колісних кріслах. Поїзд-”труба” також передбачає вільний рух пасажирів із вагона до вагона через герметичні переходи.

У тендері також брала участь компанія Skoda. Утім, пропозиція КВБЗ була на 37 % дешевшою.