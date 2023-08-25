Київський метрополітен закупить потяги в українського виробника. У них будуть інклюзивні вагони

Крюківський вагонобудівний завод виграв тендер на 79 мільйонів євро на поставку поїздів для київського метрополітену, повідомляє Бізнес Цензор.

У вагонах передбачені два інклюзивних, спеціально обладнаних місця для пасажирів на колісних кріслах. Поїзд-”труба” також передбачає вільний рух пасажирів із вагона до вагона через герметичні переходи.

Проєкт поїзда метро з наскрізними вагонами від КВБЗ. Фото ілюстративне

Довжина поїзда становить 97 метрів, його конструкційна швидкість – 90 км/год, призначений термін служби – 50 років, загальна місткість (з урахуванням пасажирів, які стоять) – 1650 людей.

У тендері також брала участь компанія Skoda. Утім, пропозиція КВБЗ була на 37 % дешевшою.

Наразі очікується робота з укладання контракту.

Як повідомили в компанії, пропозиція вітчизняного вагонобудівника була погоджена з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Джерело: Бізнес Цензор