Для творчості, лекцій і тренінгів: біля Поштової відкрили безкоштовний простір для підлітків

У Києві біля станції метро «Поштова Площа» запрацював безкоштовний простір для підлітків «Місце Сили».

Його відкрив благодійний фонд «Клуб Добродіїв».

«Місце Сили — це safe place в складному дорослому світі. Тут усі від 10 до 19 років можуть розвиватися, спілкуватися, навчатися та просто бути собою в колі однодумців», — розповідають у фонді.

Простір має площу 240 квадратних метрів. Там на трьох поверхах розташували окремі зони для творчості, лекцій та тренінгів, а також розмов із психологом.

Для підлітків проходитимуть різні активності: ігри, майстеркласи, лекції, тренінги, кінопокази, інтерактивний театр, зустрічі з відомими людьми тощо. Також у просторі облаштували укриття на випадок повітряної тривоги.

«Місце Сили» працює щодня з 10:00 до 19:00 за адресою: вул. Ігорівська, 1/8.

Зареєструватися на заняття й лекції у просторі можна за посиланням.

Раніше ми писали, що український бренд одягу Bibliothèque Nationale відкрив простір на Лук’янівці.

Фото: «Клуб Добродіїв»