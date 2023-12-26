На Харківському масиві запрацювала кав’ярня Decaf з кавою без кофеїну

На Харківському масиві відкрили кавʼярню Decaf. Це вже третій заклад мережі у столиці.

Decaf спеціалізується на каві без кофеїну. Також в закладі є кава з кофеїном, десерти, чаї та альтернатива (фільтр-кава, пуровер).

У кавʼярні можна купити каву в пакованні, випити на місці чи взяти із собою.

Ціни: еспресо – 35 грн, капучино – 48 грн, лате – 50 грн, фільтр-кава – 55/70 грн, какао – 55 грн, чай – 50 грн

Адреса: вул. Тростянецька, 6

Режим роботи: 08:00–20:00 (будні); 09:00–20:00 (вихідні)

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Раніше ми писали, що на Жилянській відкрився лаунж-бар Hidden 2.0.

Фото: Decaf