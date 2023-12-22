На Жилянській відкрився лаунж-бар Hidden 2.0

У Києві на вулиці Жилянській, 55 відрився лаунж-бар Hidden 2.0 - це другий заклад мережі. Перший працює за адресою Січових Стрільців, 22.

Заклад має різноманітне меню - сніданки, основні страви, суші, десерт, перші страви, алкогольні коктелі, безалкогольні коктейлі та інше.

Ціни: гарбузовий тарт- 200 грн, медальйон з овочами - 530 грн, млинці зі шпинатом - 220 грн, локшина з морепродуктами - 350 грн, філадельфія з лососем - 420 грн, рис с куркою - 240 грн, деруни з лососем - 240 грн, сет брускет - 470 грн, пельмені - 185 грн, суп том-ям - 300 грн, картопля фрі - 90 грнпаста чотири сири - 320 грн, грецький салат - 205 грн, бургер з куркою - 320 грн, чізкейк з вишневим колі - 200 грн, млинці з нутеллою - 165 грн, курячі нагетси - 150 грн, глінтвейн - 240 грн.

Графік роботи: пн-чт 10:00 – 22:00, пт-нд 10:00 -23:00

Де: вул. Жилянська, 55

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Фото: Hidden 2.0