Військові відновили крафтову майстерню в Ірпені, яку знищили росіяни

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Ірина Маймур
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В Ірпені восьмеро ветеранів, чинних військовослужбовців відновили власну крафтову майстерню. Російські окупанти вщент знищили її на початку війни.

Про це повідомили у пресслужбі Мінветеранів.

Майстерню у 2019 році створив ветеран Андрій Несмачний. У такий спосіб після 8 років служби він вирішив інтегруватися в цивільне життя. У майстерні видували зі скла келихи з кулями, заточували ножі та шили ремені.

Під час повномасштабного вторгнення російські окупанти вщент знищили майстерню. Для відновлення довелося шукати нове приміщення та фінансування.

«Нам потрібна була допомога — і ми її отримали. Я подав заявку на участь у конкурсі проєктів від Українського ветеранського фонду #Варто: Золоті руки та здобув перемогу. Тож тепер маємо кошти на відновлення приміщення і закупівлю нового обладнання», — розповів ветеран Андрій Несмачний.

Раніше ми писали, що переселенка з Краматорська виготовляє на Закарпатті крафтовий шоколад на гречаному чаї.

Фото: Український ветеранський фонд

Як вам крафтова майстерня наших захисників?
Опубліковано: 27 грудня 2023
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