Переселенка з Краматорська виготовляє на Закарпатті крафтовий шоколад на гречаному чаї

Переселенка з Краматорська Юлія Савинська створює на Закарпатті крафтовий шоколад, зокрема — на гречаному чаї.

Солодощі випускають під брендом Soyka, пише Newfood.media.

Юлія за фахом кондитерка і вже створювала солодощі власноруч через те, що її донька страждає від алергії.

Перш ніж зайнятися виробництвом шоколаду професійно, вона вивчала організацію бізнесу, пройшла навчання від Дія.Бізнес і склала маркетинговий план. Водночас Юлія опановувала професію шоколатьє, аби розуміти всі нюанси створення смаколика. Пізніше кондитерка створила авторську рецептуру.

Шоколад від Soyka має 6 смаків. У його складі немає рафінованого цукру. Серед різновидів — молочний із мигдалем, молочний із кунжутом, ягідний, гречаний, темний преміум та темний із журавлиною.

У планах Юлії — створити молочний шоколад із манго, із сушеним персиком і темний із чилі.

Сировину для виробів кондитерка обробляє власноруч: закуповує какао-боби, перебирає, обсмажує, охолоджує та перетирає на меланжері. Так називається спеціальний млин із кам’яними гранітними жорнами.

Раніше ми писали, що переселенець із Луганська відкрив на Закарпатті млин, що виготовляє органічне борошно.

Фото: Soyka