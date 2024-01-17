Український бренд сумок і прикрас із переробленого пластику SPOGAD ексклюзивно представили в Парижі

160
Ірина Маймур
share share

Український бренд аксесуарів із локально переробленого пластику SPOGAD представили в паризькій галереї Printemps Haussmann Paris.

Про це повідомляють у телеграм-каналі «Менторка українських брендів».

SPOGAD — єдиний український бренд, який опинився у Fashion Green Room. Це концептуальний простір локальної та сталої моди від Fashion Green Hub — асоціації модних і текстильних компаній, які працюють за сталими та циркулярними принципами.

З осені 2023 року SPOGAD став офіційним членом Fashion Green Hub, який наразі об’єднує 530 резидентів з усієї Франції.

Printemps Haussmann Paris — це головна люксова фешн- та дизайн-галерея, розташована в центрі Парижу на історичному бульварі Осман. SPOGAD представили у просторі «Сьоме небо» під куполом.

Раніше ми писали, що біля парку Шевченка відкрився концепт-стор українського бренду Friends of Fashion.

Фото: SPOGAD; «Менторка українських брендів»

Як вам успіхи наших брендів?
Опубліковано: 17 січня 2024
share share
На охорону будівлі КМДА витратять 22 млн гривень з бюджету міста — Prozorro На охорону будівлі КМДА витратять 22 млн гривень з бюджету міста — Prozorro Винний ресторан Wine Love біля «Олімпійської» запрацював після двох років перерви Винний ресторан Wine Love біля «Олімпійської» запрацював після двох років перерви Українцям нададуть 1000 стипендій на IT-курси від Prometheus: хто і як може отримати Українцям нададуть 1000 стипендій на IT-курси від Prometheus: хто і як може отримати У лікарні на Львівщині відкрили укриття, де можна проводити операції У лікарні на Львівщині відкрили укриття, де можна проводити операції Київрада хоче перейменувати станції міської електрички: які назви обиратимуть Київрада хоче перейменувати станції міської електрички: які назви обиратимуть У Чикаго відкриється кав'ярня української ростерії SoloWay У Чикаго відкриється кав'ярня української ростерії SoloWay Ціни на купівлю квартири у Львові зросли на 12%: статистика від ЛУН за 2023 рік Ціни на купівлю квартири у Львові зросли на 12%: статистика від ЛУН за 2023 рік Сервіс доставки їжі Bolt Food запрацював у Броварах Сервіс доставки їжі Bolt Food запрацював у Броварах
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.