Український бренд сумок і прикрас із переробленого пластику SPOGAD ексклюзивно представили в Парижі

Український бренд аксесуарів із локально переробленого пластику SPOGAD представили в паризькій галереї Printemps Haussmann Paris.

Про це повідомляють у телеграм-каналі «Менторка українських брендів».

SPOGAD — єдиний український бренд, який опинився у Fashion Green Room. Це концептуальний простір локальної та сталої моди від Fashion Green Hub — асоціації модних і текстильних компаній, які працюють за сталими та циркулярними принципами.

З осені 2023 року SPOGAD став офіційним членом Fashion Green Hub, який наразі об’єднує 530 резидентів з усієї Франції.

Printemps Haussmann Paris — це головна люксова фешн- та дизайн-галерея, розташована в центрі Парижу на історичному бульварі Осман. SPOGAD представили у просторі «Сьоме небо» під куполом.

Раніше ми писали, що біля парку Шевченка відкрився концепт-стор українського бренду Friends of Fashion.

Фото: SPOGAD; «Менторка українських брендів»