У Варшаві відкрили українське «Міністерство чебуреків»

У Варшаві запрацював український заклад «Міністерство чебуреків».

Про це заклад повідомив в Instagram.

«Ласкаво просимо до першого «Міністерства чебуреків» у Польщі. Ми продовжуємо рухатися до основної мети – розвивати культуру стрітфуду та гастрономію», – йдеться у повідомленні закладу.

«Міністерство чебуреків» у Варшаві запрацювало за адресою: st. Nowy Świat 54/56. Заклад працює з 11:00 до 23:00.

В Україні «Міністерство чебуреків» працює у Києві та Одесі.

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Фото: «Міністерство чебуреків»