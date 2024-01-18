У Варшаві відкрили українське «Міністерство чебуреків»
У Варшаві запрацював український заклад «Міністерство чебуреків».
Про це заклад повідомив в Instagram.
«Ласкаво просимо до першого «Міністерства чебуреків» у Польщі. Ми продовжуємо рухатися до основної мети – розвивати культуру стрітфуду та гастрономію», – йдеться у повідомленні закладу.
«Міністерство чебуреків» у Варшаві запрацювало за адресою: st. Nowy Świat 54/56. Заклад працює з 11:00 до 23:00.
В Україні «Міністерство чебуреків» працює у Києві та Одесі.
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Фото: «Міністерство чебуреків»
Опубліковано: 18 січня 2024