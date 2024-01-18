У Варшаві відкрили українське «Міністерство чебуреків»

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Ірина Маймур
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У Варшаві запрацював український заклад «Міністерство чебуреків».

Про це заклад повідомив в Instagram.

«Ласкаво просимо до першого «Міністерства чебуреків» у Польщі. Ми продовжуємо рухатися до основної мети – розвивати культуру стрітфуду та гастрономію», – йдеться у повідомленні закладу.

«Міністерство чебуреків» у Варшаві запрацювало за адресою: st. Nowy Świat 54/56. Заклад працює з 11:00 до 23:00.

В Україні «Міністерство чебуреків» працює у Києві та Одесі.

Раніше ми писали, що в Чикаго відкриється кав'ярня української ростерії SoloWay.

Фото: «Міністерство чебуреків»

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Опубліковано: 18 січня 2024
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