У 2023 році українці почали частіше ходити до ресторанів

У другому півріччі 2023 року відвідуваність закладів громадського харчування у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року зросла на 10%, а середній чек – на 18%.

Про це пише Poster.

Також виросла виручка закладів громадського харчування в середньому на 30%. Найбільше зростання виручки показав сегмент ресторанів — на 37%. Середній чек закладів зріс на 23% з 508 до 625 грн, відвідуваність — на 11%. Сегмент кав’ярень збільшив виручку на 31%, відвідуваність зросла на 9%, середній чек — на 20% з 82 до 98 грн.

44% опитаних рестораторів зазначають, що показники роботи закладів у 2023 році виправдали їх очікування. Водночас 40% мають протилежну думку. А у 16% показники навіть перевищили очікування.

Найскладніше рестораторам у 2023 році було наймати та утримувати команди та знаходити власну мотивацію. При цьому 38% рестораторів вимушені були стикнутися зі зниженням рентабельності бізнесу у 2023 році. Майже така ж кількість зазначає, що рентабельність їх закладів не змінилася.

Фото: Unsplash\Clem Onojeghuo