Неподалік від Палацу спорту запрацювала ресторація крафтового пива Dobriy

На Еспланадній розпочав роботу ресторація крафтового пива Dobriy від однойменного виробника.

У закладі облаштували інтер’єр у стилі лофт із панорамними вікнами, які виходять на НСК «Олімпійський», пише The Village Україна.

Dobriy пропонує сім видів крафтового пива (серед них — стаут, лагер і кремовий ель) і сучасну авторську кухню.

Крім пива, у ресторації можна скуштувати класичні й авторські коктейлі, зокрема Liquid Passion на основі горілки та William Sour на основі рома.

Ціни: огірки по-корейськи — 170 грн, «Старокиївський» форшмак — 170 грн, свинячі ребра в соусі барбекю — 320 грн, чизкейк — 160 грн, пиво Pilsner — 90 грн, пиво Stout — 110 грн, коктейль Liquid Passion — 220 грн

Адреса: вул. Еспланадна, 32

Режим роботи: щодня з 10:00 до 22:00

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Фото: Dobriy