Неподалік від Палацу спорту запрацювала ресторація крафтового пива Dobriy
На Еспланадній розпочав роботу ресторація крафтового пива Dobriy від однойменного виробника.
У закладі облаштували інтер’єр у стилі лофт із панорамними вікнами, які виходять на НСК «Олімпійський», пише The Village Україна.
Dobriy пропонує сім видів крафтового пива (серед них — стаут, лагер і кремовий ель) і сучасну авторську кухню.
Крім пива, у ресторації можна скуштувати класичні й авторські коктейлі, зокрема Liquid Passion на основі горілки та William Sour на основі рома.
Ціни: огірки по-корейськи — 170 грн, «Старокиївський» форшмак — 170 грн, свинячі ребра в соусі барбекю — 320 грн, чизкейк — 160 грн, пиво Pilsner — 90 грн, пиво Stout — 110 грн, коктейль Liquid Passion — 220 грн
Адреса: вул. Еспланадна, 32
Режим роботи: щодня з 10:00 до 22:00
Фото: Dobriy