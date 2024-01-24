На Солом’янці відкрили Pausa Cafe & Prosecco bar зі сніданками протягом дня і авторськими коктейлями

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Ірина Маймур
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У ЖК «Малахіт» у Солом’янському районі запрацював заклад Pausa Cafe & Prosecco bar.

Кафе розташували всередині комплексу на прогулянковій алеї, однак зайти до нього можна з усіх входів у ЖК, пише PostEat.

Pausa Cafe & Prosecco bar має два поверхи. Там пропонують сніданки протягом усього дня, specialty каву з десертами, авторські коктейлі та великий вибір просеко, тихих вин і міцних напоїв.

Ціни: вівсяна каша з пармезаном — 175 грн, сендвіч із копченою індичкою — 180 грн, фільтр — 60 грн, авокадо тост класичний із насінням та копченою сіллю — 245 грн, коктейль Passion Whiskey Sour — 245 грн

Адреса: вул. Богданівська, 7Г

Режим роботи: щодня з 09:00 до 22:00

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Раніше ми писали, що біля «Либідської» запрацювала піцерія Pizza Mosa від власників Mimosa Pizza.

Фото: Pausa Cafe & Prosecco bar

Чи плануєте ви відвідувати заклад?
Опубліковано: 24 січня 2024
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