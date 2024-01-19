Біля «Либідської» запрацювала піцерія Pizza Mosa від власників Mimosa Pizza

У ЖК «Французький квартал» біля станції метро «Либідська» запрацювала піцерія Pizza Mosa by Mimosa.

ЇЇ відкрили власники Mimosa Brooklyn Pizza та «Автостанція» Ігор Сухомлин і Валерій Гальперін, пише The Village Україна.

Власники описуют формат закладу як «маленька піцерія на районі».

У меню є понад 10 видів піц, зокрема «Груша-горгонзола», «Труфельна» і «П’ять сирів». Також тут пропонують сніданки з 09.00 до 12.00 та основні страви.

До них можна замовити фільтр-каву, пиво та вино.

Ціни: піца «Маргарита» — 220 грн, піца «Пепероні» — 255 грн, піца «П’ять сирів» — 235 грн, піца «Чотири м’яса» — 295 грн, яйця бенедикт з індичкою — 245 грн, ліниві вареники з кокосом — 165 грн

Адреса: ЖК «Французький квартал», вул. Саперне поле, 12

Режим роботи: щодня з 09:00 до 22:00

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Фото: The Village Україна/Pizza Mosa