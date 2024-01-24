Харківська кав’ярня Makers збирає кошти на відновлення після російського обстрілу

Постраждала від обстрілів 23 січня кав’ярня Makers у Харкові збирає кошти на відновлення. Заклад працює на вулиці Пушкінській.

Про це стало відомо з інстаграм-сторінки кав’ярні.

Через російську ворожу атаку постраждали пʼять із шести вікон Makers. Вікна вже зашили, скло прибрали волонтери та працівники закладу.

23 січня Makers відкрилася за графіком, попри ворожі обстріли. Однак якийсь час працювала навинос.

Наразі кав’ярня планує відновити вікна і збирає кошти на відновлення. Допомогти закладу можна, надіславши гроші на банку або на картку 5375411214299740.

Раніше ми писали, що на Солом’янці відкрили Pausa Cafe & Prosecco bar зі сніданками протягом дня і авторськими коктейлями.

Фото: Makers