Харківська кав’ярня Makers збирає кошти на відновлення після російського обстрілу

16
Ірина Маймур
share share

Постраждала від обстрілів 23 січня кав’ярня Makers у Харкові збирає кошти на відновлення. Заклад працює на вулиці Пушкінській.

Про це стало відомо з інстаграм-сторінки кав’ярні.

Через російську ворожу атаку постраждали пʼять із шести вікон Makers. Вікна вже зашили, скло прибрали волонтери та працівники закладу.

23 січня Makers відкрилася за графіком, попри ворожі обстріли. Однак якийсь час працювала навинос.

Наразі кав’ярня планує відновити вікна і збирає кошти на відновлення. Допомогти закладу можна, надіславши гроші на банку або на картку 5375411214299740.

Раніше ми писали, що на Солом’янці відкрили Pausa Cafe & Prosecco bar зі сніданками протягом дня і авторськими коктейлями.

Фото: Makers

Долучитеся до збору на відновлення закладу?
Опубліковано: 24 січня 2024
share share
​​Директора Департаменту КМДА судитимуть за розтрату 1 млн грн на відновленні тротуару ​​Директора Департаменту КМДА судитимуть за розтрату 1 млн грн на відновленні тротуару На ВДНГ відбудеться фестиваль «Книжкова країна» На ВДНГ відбудеться фестиваль «Книжкова країна» Проєкти чотирьох українських студій відзначили на International Design Awards 2023 Проєкти чотирьох українських студій відзначили на International Design Awards 2023 На Київщині судитимуть чоловіків, які зрізали дерев на понад 2 млн гривень На Київщині судитимуть чоловіків, які зрізали дерев на понад 2 млн гривень На Солом’янці відкрили Pausa Cafe & Prosecco bar зі сніданками протягом дня і авторськими коктейлями На Солом’янці відкрили Pausa Cafe & Prosecco bar зі сніданками протягом дня і авторськими коктейлями У Львові запустили інклюзивне таксі для людей, які користуються колісними кріслами У Львові запустили інклюзивне таксі для людей, які користуються колісними кріслами Схил Щекавиці та залишки церкви на Подолі внесли до Держреєстру нерухомих пам’яток Схил Щекавиці та залишки церкви на Подолі внесли до Держреєстру нерухомих пам’яток У Київській області відновлюють пошкоджені через війну будинки: фото У Київській області відновлюють пошкоджені через війну будинки: фото
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.