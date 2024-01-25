У додатку "Київ Цифровий" можна проголосувати за нову назву для парку та скверу

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Валерія Гуржий
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У додатку "Київ Цифровий" проходить голосування щодо назви столичних парку та сквера.

Пропонується парк біля кінотеатру Т.Г. Шевченка назвати "Гірка Крістера". Сам парк розташовано у місцевості "Крістерова гірка". Зазначається, що Крістери - родина підприємців-садівників, які у 19-20 століттях відігравали важливу роль у поширенні серед киян культурного садівництва за кращими європейськими зразками.

Також пропонується назвати сквер на вулиці Михайла Котельникова на честь Михайла Реуцького - Героя України, старшого сержанта ЗСУ, учасника Революції Гідності та російсько-української війни, який загинув під час бойових дій.

Голосування триває до 31 січня.

Фото: Наталя Слінкіна

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Опубліковано: 25 січня 2024
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