У додатку "Київ Цифровий" можна проголосувати за нову назву для парку та скверу
У додатку "Київ Цифровий" проходить голосування щодо назви столичних парку та сквера.
Пропонується парк біля кінотеатру Т.Г. Шевченка назвати "Гірка Крістера". Сам парк розташовано у місцевості "Крістерова гірка". Зазначається, що Крістери - родина підприємців-садівників, які у 19-20 століттях відігравали важливу роль у поширенні серед киян культурного садівництва за кращими європейськими зразками.
Також пропонується назвати сквер на вулиці Михайла Котельникова на честь Михайла Реуцького - Героя України, старшого сержанта ЗСУ, учасника Революції Гідності та російсько-української війни, який загинув під час бойових дій.
Голосування триває до 31 січня.
Фото: Наталя Слінкіна
Опубліковано: 25 січня 2024