У львівській кондитерській «Цукерня» оновили дизайн: фото

У львівській кондитерській «Цукерня», що в історичному будинку на вулиці Староєврейській, оновили дизайн.

Приміщення має три зали. У першому залі розміщена багатоярусна вітрина з тортами, печивом і тістечками, а також сходи на другий поверх. У другій залі є барна стійка зі стільцями, а у третій залі є великий стіл та маленькі столики. Окрім того, в інтерʼєрі закладу є світле дерево, латунь, мармур та штукатурку на основі яєчної шкарлупи.

Графік работи: пн-пт 09:00–22:00, сб-нд 08:30–22:00

Де: Львів, вулиця Староєврейська, 3

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Раніше ми писали, що у ЖК «Малахіт» у Солом’янському районі запрацював заклад Pausa Cafe & Prosecco bar.

Фото: The Village Україна, Цукерня