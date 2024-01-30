У львівській кондитерській «Цукерня» оновили дизайн: фото
У львівській кондитерській «Цукерня», що в історичному будинку на вулиці Староєврейській, оновили дизайн.
Приміщення має три зали. У першому залі розміщена багатоярусна вітрина з тортами, печивом і тістечками, а також сходи на другий поверх. У другій залі є барна стійка зі стільцями, а у третій залі є великий стіл та маленькі столики. Окрім того, в інтерʼєрі закладу є світле дерево, латунь, мармур та штукатурку на основі яєчної шкарлупи.
Графік работи: пн-пт 09:00–22:00, сб-нд 08:30–22:00
Де: Львів, вулиця Староєврейська, 3
Раніше ми писали, що у ЖК «Малахіт» у Солом’янському районі запрацював заклад Pausa Cafe & Prosecco bar.
Фото: The Village Україна, Цукерня
Опубліковано: 30 січня 2024