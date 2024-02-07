Monobank запустив сервіс "Бойові" для донатів на ЗСУ у кафе й ресторанах

Monobank запускає нову функцію "Бойові" для збору донатів на ЗСУ в кафе та ресторанах. Її можуть підключити заклади, які працюють з Expirenza.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

"Щомісяця українці залишають більше ста мільйонів гривень чайових у якості подяки в кафе та ресторанах. Ми хочемо стати першою країною у світі, яка зробить щоденною звичкою не лише чайові, а й "бойові", — зазначив Гороховський.

Під час оплати рахунка за QR-кодом у закладі після екрана чайових зʼявиться опція «Бойових», де можна віддячити за захист. Залишені кошти підуть на прямі потреби війська.

Кожен ресторан може додати свою "банку", і "Бойові" потраплять до тих підрозділів або військових, яким допомагає той чи інший бізнес.

За словами Гороховського, щомісяця українці залишають більше 100 мільйонів гривень чайових у якості подяки в кафе та ресторанах.

Нагадаємо, що сервіс Expirenza by Mono запустили торік. Він дає змогу оплачувати рахунки в закладах, зберігає перелік улюблених страв і через нього можна пригостити друзів.

Раніше ми писали, що Monobank створив власний інструмент для монетизації творчості — сервіс "База".

Фото: скриншот Monobank