«Патреон на мінімалках»: Monobank запускає новий сервіс «База»

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Ірина Маймур
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Monobank створив власний інструмент для монетизації творчості — сервіс «База». Він дасть змогу стримерам збирати донати як легальний заробіток.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

«Є неочевидна проблема — у стримерів немає нормального сервісу для підписок донатів як легальний заробіток. Тепер їм не потрібно отримувати гроші в конверті. Ми створили інструмент для монетизації творчості — це База від monobank (Patreon на мінімалках)», — написав він.

Банк почав відкрите бета-тестування проєкту, до якого запрошують стримерів. Наразі сервіс пропонує такі послуги:

  • отримання донатів;
  • пропозиції користувачам підписки різних рівнів;
  • виведення QR та анімації донатів на стрим.

У наступних релізах передбачаються унікальні анімації для різних розмірів донату та підписки, можливість замовляти музику донатом, облік побажань тестерів, а також виправлення багів.

Щоби почати користуватися сервісом, необхідно мати рахунок ФОП у Monobank і залогінитися на base.monobank.ua. Банк братиме 3 % комісії — за донати й підписки.

Раніше ми писали, що в «Дії» запустять послугу «е-Підприємець».

Фото: MyСredit

Як вам новий сервіс?
Опубліковано: 18 січня 2024
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