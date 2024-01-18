«Патреон на мінімалках»: Monobank запускає новий сервіс «База»

Monobank створив власний інструмент для монетизації творчості — сервіс «База». Він дасть змогу стримерам збирати донати як легальний заробіток.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

«Є неочевидна проблема — у стримерів немає нормального сервісу для підписок донатів як легальний заробіток. Тепер їм не потрібно отримувати гроші в конверті. Ми створили інструмент для монетизації творчості — це База від monobank (Patreon на мінімалках)», — написав він.

Банк почав відкрите бета-тестування проєкту, до якого запрошують стримерів. Наразі сервіс пропонує такі послуги:

отримання донатів;

пропозиції користувачам підписки різних рівнів;

виведення QR та анімації донатів на стрим.

У наступних релізах передбачаються унікальні анімації для різних розмірів донату та підписки, можливість замовляти музику донатом, облік побажань тестерів, а також виправлення багів.

Щоби почати користуватися сервісом, необхідно мати рахунок ФОП у Monobank і залогінитися на base.monobank.ua. Банк братиме 3 % комісії — за донати й підписки.

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Фото: MyСredit