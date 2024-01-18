«Патреон на мінімалках»: Monobank запускає новий сервіс «База»
Monobank створив власний інструмент для монетизації творчості — сервіс «База». Він дасть змогу стримерам збирати донати як легальний заробіток.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
«Є неочевидна проблема — у стримерів немає нормального сервісу для підписок донатів як легальний заробіток. Тепер їм не потрібно отримувати гроші в конверті. Ми створили інструмент для монетизації творчості — це База від monobank (Patreon на мінімалках)», — написав він.
Банк почав відкрите бета-тестування проєкту, до якого запрошують стримерів. Наразі сервіс пропонує такі послуги:
- отримання донатів;
- пропозиції користувачам підписки різних рівнів;
- виведення QR та анімації донатів на стрим.
У наступних релізах передбачаються унікальні анімації для різних розмірів донату та підписки, можливість замовляти музику донатом, облік побажань тестерів, а також виправлення багів.
Щоби почати користуватися сервісом, необхідно мати рахунок ФОП у Monobank і залогінитися на base.monobank.ua. Банк братиме 3 % комісії — за донати й підписки.
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Фото: MyСredit